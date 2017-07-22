  Поиск на Кинокадре     
Рецензии Сериалы Фестивали Саундтрек Пропущенное УС История
Обновления Новинки кино 2017 Афиша Блог Новости Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Форум Отзывы WIKI  

Ахтунг! Фанатское кино

Дюнкерк:

Дюнкерк: Люди и цифры

Никита КОМАРОВ, 22 июля 2017
Статьи » Рецензия Война
Отзывы: [3]
 
Поставьте фильму оценку!

Впервые с тех пор, как ему начали давать хоть сколько-нибудь заметные бюджеты, Нолан снял кино, амбиции которого прямо подразумевают сжатый, а не раздутый хронометраж. «Дюнкерк» — его самый короткий фильм со времён «Преследования», и это само по себе заставляет вздохнуть с облегчением после череды эпиков, чей масштаб в последнее время шёл рука об руку с растущей, местами фатальной неповоротливостью. Смену жанрового кино на реальные события сопровождает сознательная попытка избавиться от предысторий, объяснялок, твистов, семейных драм, любых диалогов, не являющихся строго функциональными.

Помимо прочего, это кино о Второй мировой, где в кадре не только не появляется лицо и не слышится голос ни одного немца — даже само слово, за единственным исключением, заменяется универсальным «враг», уже на стадии краткого открывающего текста подчёркивающим концепцию. Она в том, чтобы взять колоссальное на всех уровнях историческое событие и свести его до первичных элементов. Люди, земля, вода, огонь, снаряды, лодки, эсминцы, истребители; есть жизнь, а есть смерть, и в течение этих нескольких дней вторая может занять место первой в любую секунду. Сиюминутные ситуации важнее большой картины, опыт важнее контекста — потому что для человека, попавшего внутрь военных действий, личное их переживание перекрывает всё остальное.

Нолан находит протагонистов на земле, на воде и в воздухе, и, не ставя себе цели их развивать, определяет их в равной степени через поступки (над которыми они имеют контроль) и внешние факторы (над которыми не имеют). Главный драматический приём — поместить в фокус конкретных персонажей и переживаемый ими кризис, затем отступить назад или в сторону, чтобы в результате найти пафос, противопоставив важность ситуации с тем безжалостным фактом, что эту ситуацию окружает несчётное количество других, и все они могут повлиять друг на друга каким угодно способом. Судьба раненого, которого бегом несут на отплывающий корабль, в течение нескольких минут значит всё — пока в корабль не попадает торпеда.

Дюнкерк

Подобные эмоциональные толчки раскиданы по всему хронометражу, как мины, и у Нолана хватает проворства сделать пересечения людей, от которых зависит их участь, предельно спонтанными, а не продуманными заранее. Один лётчик потерял бы жизнь, не окажись гражданская лодка в нужном месте в нужное время; другой принял решение, спасшее чужие жизни, но теперь рискует отдать за это свою. Чья-то история заканчивается бессловесным кадром рук в грязной воде, яростно тянущихся вперёд, но затем так же быстро останавливающихся. А кому-то 17 лет, и он погибает одной из самых трагически случайных и идиотских смертей в истории кино, не успев внести никакого реального вклада в общее дело.

Режиссёр в эти моменты не предстаёт ни манипулятором, ни безжалостным богом, вместо этого умело создавая иллюзию, что подобные вещи в кадре происходят сами по себе, а зрителю остаётся лишь по-своему воспринимать и реагировать.

Всё это не предполагает отсутствия в кадре других авторских слабостей, как хорошо знакомых, так и вытекающих из новых приёмов. Нолан не был бы Ноланом, если бы не стал играть с хронологией, но здесь его идея — где-то растянуть время действия на неделю, а где-то свести его до одного дня или часа — на практике приводит лишь к одному эффектному моменту с персонажем Киллиана Мёрфи, в остальное время сталкиваясь с решением режиссёра сделать фильм тесным, торопливым 100-минутным триллером.

Дюнкерк

Последнему мало подходит и финал, в котором ранее сдержанного Нолана всё-таки догоняет его патриотизм и стремление к духоподъёмности. Поскольку фильм намеренно проводит большую часть времени с небольшими группами людей, тот повторяемый в конце факт, что спасены были 300 тысяч, можно в очередной раз уяснить, но не прочувствовать — и здесь, по иронии, возникает желание, чтобы Нолан всё-таки охватил больший масштаб и, не меняя основную идею, нашёл время для других протагонистов в своих собственных уникальных ситуациях, а не повторял раз за разом одну и ту же сцену с Харди, берущем кого-нибудь на прицел в «Спитфайре», и не бегал за молодёжью, то и дело тонущей или попадающей под огонь.

Подводя к концу индивидуальные истории, режиссёр словно забывает о том, почему они работали до этого. Ему недостаточно оставить мёртвых мёртвыми — про них должны написать в газете, — и недостаточно оставить живых живыми, вдруг попавшими с холодного пляжа в поезд с освещённой солнцем зеленью за окном.

Нет, одному нужно непременно вслух засомневаться, герой ли он, а другому — зачитать знаменитую речь Черчилля, и нарочитая сбивчивая монотонность, с которой он это делает, лишь подчёркивает, что Нолан протаскивает её сюда контрабандой. Возможно, лучший выход у него получает персонаж Кеннета Браны; большую часть времени вставной и ненужный — в фильме преимущественно о том, что люди делают, он не делает ничего, только стоит на одном и том же месте, излучая достоинство наравне с тревогой, — он обретает вес именно в тот момент, когда покидает крупный план и становится просто ещё одной точкой вдалеке, чья дальнейшая история остаётся неизвестной. Впереди у него было ещё пять лет войны. Или меньше. Как и у всех, кому тогда повезло.

Дюнкерк

Запостить в ЖЖ Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2017/07/22/dunkirk.shtml
Превью галереи кадров целиком
Отзывы: [ 3 ] | Комментировать | Лучшие отзывы | Дюнкерк: расписание сеансов
Оценка фильма: а также рецензии: результаты 
Поиск по Кинокадру:   

Новинки кино:
Kingsman: Золотое кольцоЛего Фильм: НиндзягоТёмная башняВзрывная блондинкаЗвёздные войны: Последние джедаиБегущий по лезвию 2049Трещина во времениДюнкерк

Лучшие отзывы    |    Оставить отзыв
 Jubal Harshaw

Уныло, скучно, убого, провал. Других эпитетов мне не подобрать ибо эти полностью исчерпывают мои впечатления о данном фильме. Что хотел сказать любимец фанатов и метр американского кино тремя или четырьмя эпизодами несколько раз снятыми с разных ракурсов и героической физиономией Кеннета Браны в роли британского адмирала... далее

Остальные отзывы: [ 3 ]
Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Ваш e-mail не публикуется и используется исключительно для идентификации незарегистрированных пользователей.

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Рецензии в рубрике "ВОЙНА"

По соображениям совести:
Наполовину
Люди мрут каждые десять секунд, причём некрасиво, внезапно и обидно. Смотрите, говорит Гибсон, как всё это ужасно и бессмысленно, вы только посмотрите!.. И всё это с постепенно увеличивающимся пафосом

«28 панфиловцев»:
Реконструкторы
Это и не патриотическая клюква, ведь прилагательное «советский» и фамилия Сталин в фильме про 41 год не звучат ни разу, и не реализм — если таковым не считать реконструкторские слёты

«Крейсер»:
Никакой надежды
Всё подаётся в максимально разжёванном виде – в кадре нет людей и характеров, а есть однородная масса героических моряков с квадратными подбородками, различимых разве что по цвету кожи
Также на Кинокадре :

Планета обезьян: Война:
Ревенант
Фильм работает больше как персональная драма, параллельно исследуя понятие человечности в условиях человеческого вымирания. И в нём столько длиннот, будто он должен был премьероваться в Каннах

Человек-паук: Возвращение домой:
Пролёты и пробежки
Фильм ещё раз поддерживает наблюдение о том, что даже самые высокобюджетные сегодняшние франшизы уступают по накалу и масштабу своим же версиям или аналогам середины нулевых

Новинки июля: «Человек-паук», «Планета обезьян», «Дюнкерк» и «Взрывная блондинка»
Июль получил всего два несомненных хита, ещё два вонаби-блокбастера, в то время как фильмов второго ряда чуть не меньше, чем фронтлайнеров, так что падение валовой кассы почти неминуемо

Трансформеры 5: Последний рыцарь:
Истерика
Бэй прекрасно осознаёт, насколько тупое кино снимает (а на этот раз оно, кажется, самое тупое), и быстро переходит от стёба и троллинга между строк, которые у него были всегда и везде, к неприкрытой самопародии

Американские боги:
Шутя
Получается не мистификация быта, как у Геймана, и не рассказ про забытых богов, которые пытаются выжить в современном мире, а какой-то марш по нынешней медийной повестке

«Тачки 3»:
Старость на колёсах
Мультфильм почти лишён юмора, если только не считать за него давно потерявшую свою свежесть игру слов на автомобильную тематику. Но реальная проблема в том, что на его месте не появляется ни толковой драмы, ни чувства приключения
все фильмы: рецензии и трейлеры
фильмы 2017 | фильмы 2016
Новинки кино: 2017 июль август сентябрь октябрь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Дюнкерк:

Дюнкерк
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 22
трейлеры: 18


Обновления

21 июля, пятница
Энн Хэтуэй получила главную роль в триллере «O2»
Энн Хэтуэй сыграет героиню инди-триллера с элементами научной фантастики «O2»...
Ной Хоули анонсировал сольный фильм «Доктор Дум»
Создатель сериалов «Фарго» и «Легион» Ной Хоули анонсировал на проходящем в Сан-Диего конвенте Comic-Con разработку фильма «Доктор Дум»...
Трейлеры, кадры, постеры:

Пила 8, Jigsaw new
постеров: 3
» Трейлер

Мир, полный чудес, Wonderstruck new
постеров: 1, кадров: 3
» Трейлер

Бунтарь во ржи, Rebel In The Rye new
кадров: 1
» Трейлер

Снеговик, Snowman new
постеров: 1, кадров: 5
» Русский трейлер
» Трейлер

Тихоокеанский рубеж 2, Pacific Rim: Uprising new
кадров: 3
» Тизер с Комик-кона

Яркий, Bright
» Трейлер

Kingsman: Золотое кольцо
Kingsman: Золотое кольцо, Kingsman: The Golden Circle
Прокат в России: 21 сентября 2017 года
» Промо-ролик: «Арчер»
» Русский трейлер 2
» Трейлер 2

20 июля, четверг
Сандра Буллок сыграет героиню постапокалиптического хоррор-триллера
Сандра Буллок договаривается об участии в постапокалиптическом триллере для Netflix «Скворечник» по одноимённому хоррор-произведению Джоша Малермана 2014 года. Роман...
Создатели «Игры престолов» анонсировали новый проект для HBO
Создатели хита НВО «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Ди Би Вайсс разрабатывают для канала НВО новый сериал «Конфедерат»...
Warner Bros. вновь экранизирует роман Джека Финнея «Похитители тел»
Кинокомпания Warner Bros. Pictures готовит третий римейк фильма 1993 года «Похитители тел», который был снят по одноимённому роману американского писателя-фантаста...
Трейлеры, кадры, постеры:

Лего Фильм: Ниндзяго
Лего Фильм: Ниндзяго, Lego Ninjago Movie
Прокат в России: 21 сентября 2017 года
» Промо-ролик

Тёмная башня
Тёмная башня, Dark Tower
Жанр: нипаканону
Прокат в России: 3 августа 2017 года
» О съёмках 2

19 июля, среда

Новости кино:
Андрей Кончаловский предложил ввести санкции против «Оскара»
Режиссёр Андрей Кончаловский, чей фильм «Рай» выдвигался в 2016 году от России на премию «Оскар»...
Число подписчиков Netflix превысило 100 млн
Компания Netflix отчиталась о результатах работы во II квартале 2017 года...
Фелисити Джонс сыграет первую женщину-еврейку в Верховном суде США
Британская актриса Фелисити Джонс сыграет в биографической драме о Рут Бейдер Гинзбург — первой женщине еврейского происхождения...

Все обновления за неделю
Афиша

Показать расписание фильма:


Афиша кино

Дюнкерк
Нолан находит протагонистов на земле, на воде и в воздухе, не ставя себе цели их развивать. Главный драматический приём – поместить в фокус конкретных персонажей и переживаемый ими кризис, а затем отступить назад или в сторону

Планета обезьян: Война
Фильм работает больше как персональная драма, параллельно исследуя понятие человечности в условиях человеческого вымирания

Человек-паук: Возвращение домой
Большую часть хронометража предлагает Человеку-пауку бег с неловкими препятствиями

Гадкий я 3
Расширение «суперзлодейской вселенной» — это, конечно, хорошо, но с тем же успехом брат-близнец мог бы завестись у Шрека

Трансформеры 5: Последний рыцарь
Бэй прекрасно осознаёт, насколько тупое кино снимает, и быстро переходит к неприкрытой самопародии
Афиша: Все фильмы

Репертуар кинотеатров: Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова, Таганрога, Тольятти, Ульяновска, Уфы, Челябинска.

Репертуар кинотеатров: Киномакс Южный, Вики Синема Электросталь, Семь Звёзд Краснодар, Киноцентр Анапа, Киномакс Волгоград, Киномакс Галерея Краснодар, Киномакс Пражская, Киномакс Волжский, Синема Стар Рио Румянцево, Киноцентр Армавир.

Поиск на Кинокадре
 


Кино: мнение народа

Фильмы какого "нестудийного" жанра вы ждёте сильнее всего:
олдскул-боевики
"репортажные" триллеры
авторскую фантастику
инди-комедии
псевдодокументальное кино
другие жанры
нет, я смотрю только "большое" кино
результаты
Фильмы какого "нестудийного" жанра вы ждёте сильнее всего:
олдскул-боевики 20%
"репортажные" триллеры 6.3%
авторскую фантастику 43%
инди-комедии 6.7%
псевдодокументальное кино 4.9%
другие жанры 6.5%
нет, я смотрю только "большое" кино 13%



Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Дюнкерк», рецензия . ММКФ 2017, фото . «Планета обезьян: Война», рецензия . «Игра престолов», начало 7 сезона, отзыв . «Трансформеры 5», рецензия . Сериал «Американские боги», отзыв . «Человек-паук: Возвращение домой», рецензия . «Сырое», отзыв . Сериал «Каслвания», отзыв . Сериал «Фарго», 3 сезон, отзыв . «Гадкий я 3», отзыв . Сериал «Блеск», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Дюнкерк", "Планета обезьян: Война", "Гадкий я 3", "Человек-паук: Возвращение домой", "Овердрайв", "Ужас Амитивилля: Пробуждение", "Заячья школа", "Чёрная вода"
Новинки кино 2017: "Взрывная блондинка", "Тёмная башня", "Валериан и Город Тысячи Планет", "Малыш на драйве", "Везунчик Логан", "Тайна 7 сестёр", "Оно", "Kingsman: Золотое кольцо", "Лего Фильм: Ниндзяго"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   