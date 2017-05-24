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Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки:
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки: Ещё одно пиратское проклятие
о фильме: рецензия | кадры: 44 | трейлеры: 22 | постеры: 9 | в ролях | афиша, билеты
Ровно шесть лет назад свежевышедшая четвёртая часть пиратской саги наглядно продемонстрировала нам, что с капитаном Джеком Воробьём нужно завязывать. От него устали все — сам Джонни Депп, продюсер Джерри Брукхаймер, «Дисней», зрители, а Гор Вербински и вовсе успел свинтить с проекта на съёмки ещё более провального «Одинокого рейнджера».
После этого удачно монетизирующийся на комиксах «Дисней» ещё пару раз позволил Брукхаймеру потрепаться про «ребут» и «новую трилогию», но в целом дело заглохло, поскольку на фоне столь обильно несущихся кур с золотыми яйцами дорогостоящие «творческие эксперименты» ему больше не требовались, особенно когда в ход пошли ещё и новые ЗВ с их миллиардными сборами.
Однако однажды выяснилось, что «Пираты Карибского моря» — это всё-таки экранизация патентованного диснеевского аттракциона, который как раз требовалось подновить, и мышиная империя всё-таки позволила заскучавшему Брукхаймеру потратить ещё две сотни миллионов вечнозелёных, только без всяких там «трилогий», с задачей закруглить этот балаган, а там уж, если вдруг сборы будут приличными, и о дальнейших продолжениях думать.
Для этого следовало: похмелить изрядно умучанного нарзаном Деппа, стряхнуть пыль с костюмов, достать из чулана мумифицированного Орландо Блума и, обожы, Киру Найтли для волнительных камео, наконец, найти проекту приличных режиссёров, которые бы не устраивали из пиратского шоу «Призрак оперы». И такие сыскались — пара норвежских парней, снявших пять лет назад морское мокументари «Кон-Тики», от которого веяло свежим морским бризом, а не нафталином. Что и требовалось.
Наконец, была придумана история умученного от пиратов капитана Салазара в исполнении Хавьера Бардема, повёрнутая на поисках некоего разрушающего все морские проклятия артефакта, и до кучи сюда прибавлена парочка юных героев обоего полу, а вдруг всё-таки решатся на продолжение. Последние двое, кажется, набирал тот же директор по кастингу, что у «Изгоя Один», то есть мы имеем нечто максимально серое, с которым себя «должны ассоциировать» простые юные зрители. Ну, вы понимаете, минимум харизмы, максимум истерики.
Ну, и как положено, в центре этой вакханалии восседают свеженькие, как после диализа, капитаны Барбосса и Воробей. Впрочем, воссядут они ещё нескоро, а для начала нам покажут тягомотную интерлюдию, в которой будет затяжной аттракцион с ограблением банка, ещё более затяжной аттракцион с казнью, также очень затяжной аттракцион с папой Тёрнером, помимо этого традиционный аттракцион с «Чёрной Жемчужиной» (а чо, так можно было?) и наконец, совершенно внезапный аттракцион с юным тогда ещё не капитаном Джеком Воробьём, а также его не менее нелогичный финал с освобождением Салазара из заточения. В общей сложности это займёт час из скромнейшего двухчасового хронометража, и только затем все выдохнут и примутся гоняться друг за дружкой по морям по волнам, иногда даже в прямом смысле этого слова пешком.
При этом Депп действительно бодр и хотя и тратит время в кадре на буквальное выяснение «как я дошёл до жизни такой», но не выглядит заунывным посажённым генералом на чужом званом ужине, а шутит, скачет, и вообще не унывает.
С другой стороны Барбосса и Салазар прекрасно ему подыгрывают, таращась в камеру и цыкая зубом, тогда как молодняк не слишком напирает, разве что непиратская часть кастинга традиционно уныла и гоняется за главными героями исключительно из чувства партийной дисциплины, но это общее слабое место всех пяти частей ПКМ, так что примем это как данность и забудем, как страшный сон.
В остальном же, если отбросить несколько мучительную завязку, то после выхода на тактический простор весь этот балаган с вопросами «где у тебя карта, Билли», лингвистическими упражнениями со словом «муж» и гонками на пиратских развалюхах смотрится, во-первых, неожиданно бодро даже с учётом традиционно бардачного и понадёрганного отовсюду сюжета, а во-вторых, внезапно не производит того тягостного впечатления «ну кошечка, ну ещё капельку», которым веет последнее время буквально от всего творчества мышиной империи. Да, миллиарды налицо, но совесть тоже можно попробовать иметь.
С другой стороны, если вспомнить о том, сколько всего снимает нынче «Нетфликс», «Амазон» и чуть ли не каждый первый удачно монетизируемый видеосервис, то тем нагляднее отчётливый кризис не просто голливудского, а вообще кинопрокатного фильмостроения. Вымучиваются уже настолько издыхающие франчайзы, что встретить какое-нибудь успешное и при этом оригинальное кино просто невозможно, который месяц подряд прокат словно вымер и, несмотря на вроде бы местами даже растущие сборы, такими темпами вымрет окончательно. Так что если и когда шестая часть «Пиратов» всё-таки выйдет, вокруг будет такая же мёртвая кинопустыня, как в иных постапокалипсисах. И капитан Джек Воробей чует приближающееся проклятие, пытаясь загодя отогнать его от себя в своеобычной манере — свалить к чёртовой матери за тридевять земель за тридесять морей. А там посмотрим, как кривая вывезет.
Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2017/05/24/piratesofthecaribbean5.shtml
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