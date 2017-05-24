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Каннский кинофестиваль 2017: фоторепортаж

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки:

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки: Ещё одно пиратское проклятие

Роман КОРНЕЕВ, 24 мая 2017
Статьи » Рецензия Приключения и фэнтэзи Пираты Карибского моря
 
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Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

Ровно шесть лет назад свежевышедшая четвёртая часть пиратской саги наглядно продемонстрировала нам, что с капитаном Джеком Воробьём нужно завязывать. От него устали все — сам Джонни Депп, продюсер Джерри Брукхаймер, «Дисней», зрители, а Гор Вербински и вовсе успел свинтить с проекта на съёмки ещё более провального «Одинокого рейнджера».

После этого удачно монетизирующийся на комиксах «Дисней» ещё пару раз позволил Брукхаймеру потрепаться про «ребут» и «новую трилогию», но в целом дело заглохло, поскольку на фоне столь обильно несущихся кур с золотыми яйцами дорогостоящие «творческие эксперименты» ему больше не требовались, особенно когда в ход пошли ещё и новые ЗВ с их миллиардными сборами.

Однако однажды выяснилось, что «Пираты Карибского моря» — это всё-таки экранизация патентованного диснеевского аттракциона, который как раз требовалось подновить, и мышиная империя всё-таки позволила заскучавшему Брукхаймеру потратить ещё две сотни миллионов вечнозелёных, только без всяких там «трилогий», с задачей закруглить этот балаган, а там уж, если вдруг сборы будут приличными, и о дальнейших продолжениях думать.

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

Для этого следовало: похмелить изрядно умучанного нарзаном Деппа, стряхнуть пыль с костюмов, достать из чулана мумифицированного Орландо Блума и, обожы, Киру Найтли для волнительных камео, наконец, найти проекту приличных режиссёров, которые бы не устраивали из пиратского шоу «Призрак оперы». И такие сыскались — пара норвежских парней, снявших пять лет назад морское мокументари «Кон-Тики», от которого веяло свежим морским бризом, а не нафталином. Что и требовалось.

Наконец, была придумана история умученного от пиратов капитана Салазара в исполнении Хавьера Бардема, повёрнутая на поисках некоего разрушающего все морские проклятия артефакта, и до кучи сюда прибавлена парочка юных героев обоего полу, а вдруг всё-таки решатся на продолжение. Последние двое, кажется, набирал тот же директор по кастингу, что у «Изгоя Один», то есть мы имеем нечто максимально серое, с которым себя «должны ассоциировать» простые юные зрители. Ну, вы понимаете, минимум харизмы, максимум истерики.

Ну, и как положено, в центре этой вакханалии восседают свеженькие, как после диализа, капитаны Барбосса и Воробей. Впрочем, воссядут они ещё нескоро, а для начала нам покажут тягомотную интерлюдию, в которой будет затяжной аттракцион с ограблением банка, ещё более затяжной аттракцион с казнью, также очень затяжной аттракцион с папой Тёрнером, помимо этого традиционный аттракцион с «Чёрной Жемчужиной» (а чо, так можно было?) и наконец, совершенно внезапный аттракцион с юным тогда ещё не капитаном Джеком Воробьём, а также его не менее нелогичный финал с освобождением Салазара из заточения. В общей сложности это займёт час из скромнейшего двухчасового хронометража, и только затем все выдохнут и примутся гоняться друг за дружкой по морям по волнам, иногда даже в прямом смысле этого слова пешком.

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

При этом Депп действительно бодр и хотя и тратит время в кадре на буквальное выяснение «как я дошёл до жизни такой», но не выглядит заунывным посажённым генералом на чужом званом ужине, а шутит, скачет, и вообще не унывает.

С другой стороны Барбосса и Салазар прекрасно ему подыгрывают, таращась в камеру и цыкая зубом, тогда как молодняк не слишком напирает, разве что непиратская часть кастинга традиционно уныла и гоняется за главными героями исключительно из чувства партийной дисциплины, но это общее слабое место всех пяти частей ПКМ, так что примем это как данность и забудем, как страшный сон.

В остальном же, если отбросить несколько мучительную завязку, то после выхода на тактический простор весь этот балаган с вопросами «где у тебя карта, Билли», лингвистическими упражнениями со словом «муж» и гонками на пиратских развалюхах смотрится, во-первых, неожиданно бодро даже с учётом традиционно бардачного и понадёрганного отовсюду сюжета, а во-вторых, внезапно не производит того тягостного впечатления «ну кошечка, ну ещё капельку», которым веет последнее время буквально от всего творчества мышиной империи. Да, миллиарды налицо, но совесть тоже можно попробовать иметь.

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

С другой стороны, если вспомнить о том, сколько всего снимает нынче «Нетфликс», «Амазон» и чуть ли не каждый первый удачно монетизируемый видеосервис, то тем нагляднее отчётливый кризис не просто голливудского, а вообще кинопрокатного фильмостроения. Вымучиваются уже настолько издыхающие франчайзы, что встретить какое-нибудь успешное и при этом оригинальное кино просто невозможно, который месяц подряд прокат словно вымер и, несмотря на вроде бы местами даже растущие сборы, такими темпами вымрет окончательно. Так что если и когда шестая часть «Пиратов» всё-таки выйдет, вокруг будет такая же мёртвая кинопустыня, как в иных постапокалипсисах. И капитан Джек Воробей чует приближающееся проклятие, пытаясь загодя отогнать его от себя в своеобычной манере — свалить к чёртовой матери за тридевять земель за тридесять морей. А там посмотрим, как кривая вывезет.


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Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки:

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
постеры фильма: 9
кадры из фильма: 44
трейлеры: 22


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Афиша кино

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Весь этот балаган смотрится неожиданно бодро даже с учётом традиционно бардачного и понадёрганного отовсюду сюжета и не производит того тягостного впечатления, которым веет последнее время от всего творчества мышиной империи

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