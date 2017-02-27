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Оскар-2017, как это было

Оскар 2017: Оскар-2017, как это было Оскар-2017, как это было: фото добавлено 27 февраля 2017
         
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Оскар 2017: Оскар-2017, как это было
         
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28 февраля 2017

26 февраля в Голливуде состоялась 89 церемония вручения ежегодных наград Американской киноакадемии «Оскар». Лучшим фильмом года после скандального недоразумения признана драма «Лунный свет». Ведущим церемонии был американский комик Джимми Киммел. Среди участников церемонии: Эми Адамс, Дженнифер Анистон, Кейси Аффлек, Бен Аффлек, Джейсон Бейтман, Гаэль Гарсия Берналь, Джефф Бриджес, Харви Вайнштейн, Винс Вон, Эндрю Гарфилд, Мел Гибсон, Райан Гослинг, Кирстен Данст, Сэмьюэл Л. Джексон, Фелисити Джонс, Дакота Джонсон, Мэтт Дэймон, Скарлетт Йоханссон, Леонардо ди Каприо, Николь Кидман, Вигго Мортенсен, Дев Пател, Джереми Реннер, Хейли Стейнфелд, Мерил Стрип, Шарлиз Терон, Джастин Тимберлейк, Мишель Уильямс, Майкл Джей Фокс, Сальма Хайек, Терренс Ховард, Крис Эванс, Изабель Юппер. Представляем вашему вниманию фоторепортаж обо всех событиях вечера, включая подготовку к началу церемонии, репетицию вручения, прибытие гостей и номинантов, красную дорожку, награждение победителей и губернаторский бал. Также на нашем сайте можно посмотреть специальную предоскаровскую галерею.

20 оскаровских номинантов: обзор

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на кадрах 62, 133 и 141 Джейсон Бейтман, а не Судейкис, как подписано

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