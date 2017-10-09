Харви Вайнштейн покинул Гильдию режиссёров США

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, обвиняемый в многочисленных сексуальных домогательствах, принял решение выйти из состава Гильдии режиссёров США, не дожидаясь официального исключения из этой организации. Об этом сообщил в понедельник 27 ноября журнал Entertainment Weekly.

В прошлом месяце Гильдия режиссёров Америки начала внутреннее расследование в связи с обвинениями в адрес Вайнштейна. Руководство организации тогда сообщило, что продюсер может быть исключен из Гильдии. Ранее Вайнштейн был исключен из Гильдии продюсеров США, Американской киноакадемии, Британского института кино, а также вышел из состава совета директоров своей продюсерской компании Weinstein Company. По словам представителя Гильдии режиссёров, решение Вайнштейна о выходе из гильдии вступает в сиду немедленно.

65-летний Вайнштейн известен прежде всего как продюсер, однако некоторые фильмы он поставил как режиссёр, среди них — «Игра по-крупному» (1986) и анимационная лента «Невероятные приключения гномов» (1987).

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