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Харви Вайнштейн покинул Гильдию режиссёров США
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, обвиняемый в многочисленных сексуальных домогательствах, принял решение выйти из состава Гильдии режиссёров США, не дожидаясь официального исключения из этой организации. Об этом сообщил в понедельник 27 ноября журнал Entertainment Weekly.
В прошлом месяце Гильдия режиссёров Америки начала внутреннее расследование в связи с обвинениями в адрес Вайнштейна. Руководство организации тогда сообщило, что продюсер может быть исключен из Гильдии. Ранее Вайнштейн был исключен из Гильдии продюсеров США, Американской киноакадемии, Британского института кино, а также вышел из состава совета директоров своей продюсерской компании Weinstein Company. По словам представителя Гильдии режиссёров, решение Вайнштейна о выходе из гильдии вступает в сиду немедленно.
65-летний Вайнштейн известен прежде всего как продюсер, однако некоторые фильмы он поставил как режиссёр, среди них — «Игра по-крупному» (1986) и анимационная лента «Невероятные приключения гномов» (1987).
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