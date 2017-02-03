26 февраля в Голливуде состоится 88-я церемония вручения ежегодных наград Американской киноакадемии «Оскар». Ведущим церемонии станет американский комик Джимми Киммел. В череде событий предоскаровской гонки уже объявлены оскаровские номинанты, а также обладатели «Золотых глобусов», премий гильдий киноактёров и продюсеров, впереди вручение наград гильдий режиссёров и сценаристов и непосредственная подготовка к вручению «Оскаров» — ужин номинантов, вручение технических «Оскаров», торжественная презентация губернаторского бала победителей, специальные мероприятия для номинантов в отдельных категориях. Представляем вашему вниманию фоторепортаж обо всех описанных событиях, который будет пополняться по мере приближения к главному голливудскому кинособытию года.