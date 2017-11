«Зови меня своим именем» получил Gotham Award как лучший фильм

На прошедшей 27 ноября церемонии вручения премии в области независимого кино Gotham Awards лучшим фильмом признана мелодрама Луки Гуаданьино «Зови меня своим именем». Картина также победила в номинации «Прорыв года среди актёров», премия вручена сыгравшему в фильме Тимоти Шаламе.

В этом году по числу номинаций лидировал социальный триллер Джордана Пила «Прочь», выдвинутый в четырёх категориях. В результате фильму достались две награды — премия им. Бингэма Рэя за прорыв в режиссуре и премия за лучший сценарий.

За лучшие мужскую и женскую роль наградой отмечены Джеймс Франко («Горе-творец») и Сирша Ронан («Леди Птица»).

Лучшим сериалом был назван проект Дональда Гловера «Атланта».

Почётную премию за достижения в этом году получили Джейсон Блум, София Коппола, Эл Гор, Дастин Хоффман, Николь Кидман и Эдвард Лахман.

Лауреаты Gotham Awards не раз впоследствии побеждали на «Оскаре». В 2016 году Gotham Awards как лучший получила драма Барри Дженкинса «Лунный свет», которая впоследствии была признана лучшим фильмом и на вручении «Оскара». В 2014 то же самое произошло с «Бёрдменом», в 2009-ом с «Повелителем бури».

