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«Зови меня своим именем» получил Gotham Award как лучший фильм
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На прошедшей 27 ноября церемонии вручения премии в области независимого кино Gotham Awards лучшим фильмом признана мелодрама Луки Гуаданьино «Зови меня своим именем». Картина также победила в номинации «Прорыв года среди актёров», премия вручена сыгравшему в фильме Тимоти Шаламе.
В этом году по числу номинаций лидировал социальный триллер Джордана Пила «Прочь», выдвинутый в четырёх категориях. В результате фильму достались две награды — премия им. Бингэма Рэя за прорыв в режиссуре и премия за лучший сценарий.
За лучшие мужскую и женскую роль наградой отмечены Джеймс Франко («Горе-творец») и Сирша Ронан («Леди Птица»).
Лучшим сериалом был назван проект Дональда Гловера «Атланта».
Почётную премию за достижения в этом году получили Джейсон Блум, София Коппола, Эл Гор, Дастин Хоффман, Николь Кидман и Эдвард Лахман.
Лауреаты Gotham Awards не раз впоследствии побеждали на «Оскаре». В 2016 году Gotham Awards как лучший получила драма Барри Дженкинса «Лунный свет», которая впоследствии была признана лучшим фильмом и на вручении «Оскара». В 2014 то же самое произошло с «Бёрдменом», в 2009-ом с «Повелителем бури».
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На прошедшей 27 ноября церемонии вручения премии в области независимого кино Gotham Awards лучшим фильмом признана мелодрама Луки Гуаданьино «Зови меня своим именем»...
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