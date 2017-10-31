Алехандро Гонсалес Иньярриту удостоится «Оскара» за особые заслуги

Американская киноакадемия вручит режиссёру Алехандро Гонсалесу Иньярриту награду за особые достижения с формулировкой «В знак признания революционного и мощного опыта в рассказывании историй». Статуэтку за особые достижения Иньярриту вручат 11 ноября на церемонии награждения лауреатов почётных «Оскаров».

Награда была присуждена режиссёру за мультимедийную инсталляцию «Плоть и песок». Инсталляция в формате виртуальной реальности передаёт зрителю опыт мексиканского беженца, который пересекает американскую границу.

На счету у Иньярриту четыре «Оскара» — три за «Бёрдмэна» (за продюсирование, режиссуру и сценарий) и одна за «Выжившего» (за режиссуру).

В последний раз «Оскар» за особые достижения был вручен в 1996 году Джону Лассетеру за создание мультфильма «История игрушек».

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