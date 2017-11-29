Американские кинокритики назвали «Секретное досье» лучшим фильмом года

Национальный совет кинокритиков США (National Board of Review) вручил свои ежегодные награды. Лучшим фильмом 2017 года признан политический триллер Стивена Спилберга «Секретное досье». Исполнители главных ролей в фильме Том Хэнкс и Мерил Стрип также получили награды в номинациях «лучший актёр» и «лучшая актриса».

Лучшим режиссёром признана Грета Гервиг за фильм «Леди Птица». Джордан Пил, снявший социальный триллер «Прочь», награждён за лучший режиссёрский дебют. «Прочь» отмечен наградой также за лучший актёрский ансамбль.

Лучшими актёрами второго плана названы Виллем Дефо («Проект Флорида») и Лори Меткаф («Леди Птица»). Тимоти Шаламе, сыгравший в фильме «Зови меня своим именем», награждён в номинации «Актёрский прорыв года».

За лучший сценарий отмечен Пол Томас Андерсон с фильмом «Призрачная нить», за лучший адаптированный сценарий — Скотт Нойстедтер и Майкл Х. Уэбер («Горе-творец»).

Лучшим анимационным фильмом названа «Тайна Коко», лучшим иностранным фильмом — «Фокстрот» (Израиль, Швейцария, Франция, Германия).

В номинации "Spotlight Award" отмечены Галь Гадот и Пэтти Дженкинс за работу в фильме «Чудо-женщина».

Кроме определения победителей в конкретных номинациях, Национальный совет кинокритиков также составляет списки лучших фильмов. В десятку лучших американских фильмов года по версии американских кинокритиков в этом году вошли: «Малыш на драйве», «Зови меня своим именем», «Горе-творец», «Короче», «Дюнкерк», «Проект Флорида», «Прочь», «Леди Птица», «Логан», «Призрачная нить».

В пятёрку лучших зарубежных фильмов включены: «Фантастическая женщина», «Франц», «Нелюбовь», «Лето 1993», «Квадрат».

В десятке лучших независимых фильмов представлены «История призрака», «Удача Логана», «Ван Гог. С любовью, Винсент», «Ветреная река» и другие.

Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/11/29/3806.shtml

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