  Поиск на Кинокадре     
Блог Планы Сборы Ролики Новости Награды Фестивали Юбилеи
Обновления Афиша Рецензии Новинки кино 2017 Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Отзывы Соцсети WIKI  
Кинокадр в инстаграме: лучшие фото

Американские кинокритики назвали «Секретное досье» лучшим фильмом года

Новости » Номинации, 29 ноября 2017, 16:56:23
Секретное досье

Национальный совет кинокритиков США (National Board of Review) вручил свои ежегодные награды. Лучшим фильмом 2017 года признан политический триллер Стивена Спилберга «Секретное досье». Исполнители главных ролей в фильме Том Хэнкс и Мерил Стрип также получили награды в номинациях «лучший актёр» и «лучшая актриса».

Лучшим режиссёром признана Грета Гервиг за фильм «Леди Птица». Джордан Пил, снявший социальный триллер «Прочь», награждён за лучший режиссёрский дебют. «Прочь» отмечен наградой также за лучший актёрский ансамбль.

Лучшими актёрами второго плана названы Виллем ДефоПроект Флорида») и Лори МеткафЛеди Птица»). Тимоти Шаламе, сыгравший в фильме «Зови меня своим именем», награждён в номинации «Актёрский прорыв года».

За лучший сценарий отмечен Пол Томас Андерсон с фильмом «Призрачная нить», за лучший адаптированный сценарий — Скотт Нойстедтер и Майкл Х. УэберГоре-творец»).

Лучшим анимационным фильмом названа «Тайна Коко», лучшим иностранным фильмом — «Фокстрот» (Израиль, Швейцария, Франция, Германия).

В номинации "Spotlight Award" отмечены Галь Гадот и Пэтти Дженкинс за работу в фильме «Чудо-женщина».

Кроме определения победителей в конкретных номинациях, Национальный совет кинокритиков также составляет списки лучших фильмов. В десятку лучших американских фильмов года по версии американских кинокритиков в этом году вошли: «Малыш на драйве», «Зови меня своим именем», «Горе-творец», «Короче», «Дюнкерк», «Проект Флорида», «Прочь», «Леди Птица», «Логан», «Призрачная нить».

В пятёрку лучших зарубежных фильмов включены: «Фантастическая женщина», «Франц», «Нелюбовь», «Лето 1993», «Квадрат».

В десятке лучших независимых фильмов представлены «История призрака», «Удача Логана», «Ван Гог. С любовью, Винсент», «Ветреная река» и другие.


Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/11/29/3806.shtml
Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
На главную | Избранное | Киноблог | Киноафиша
Новости кино
«Зови меня своим именем» получил Gotham Award как лучший фильм
Харви Вайнштейн покинул Гильдию режиссёров США
«Нелюбовь» и «Витька Чеснок» попали в лонг-лист «Золотого глобуса»
71-й Каннский кинофестиваль изменил даты проведения
«Нелюбовь» Звягинцева номинирована на награду Independent Spirit
Глава Pixar Джон Лассетер ушёл в отпуск из-за обвинений в неподобающем поведении
В Нью-Йорке вручили международную премию «Эмми»
Эдуард Успенский против «Нового Простоквашино»
Эльдару Рязанову исполнилось бы 90 лет
Объявлены новые даты проведения ММКФ

Обновления

Новости кино:
Американские кинокритики назвали «Секретное досье» лучшим фильмом года
Национальный совет кинокритиков США вручил свои ежегодные награды. Лучшим фильмом 2017 года признан политический триллер Стивена Спилберга «Секретное досье». Исполнители...
Трейлеры, кадры, постеры:

Все деньги мира, All the Money in the World
» Трейлер 2

Мстители: Война бесконечности. Часть 1
Мстители: Война бесконечности. Часть 1, Avengers: Infinity War
Прокат в России: 3 мая 2018 года
» Тизер-трейлер
» Русский тизер-трейлер

Фердинанд, Ferdinand
» Промо-ролик

Три богатыря и принцесса Египта
» Промо-ролик 2
» Промо-ролик

Дыши ради нас, Breathe new
постеров: 2, кадров: 7
» Дублированный отрывок
» Русский трейлер
» Трейлер

Джуманджи 2: Зов джунглей
Джуманджи 2: Зов джунглей, Jumanji 2: Welcome to the Jungle
Прокат в России: 21 декабря 2017 года
» Дублированный ролик о съёмках

28 ноября, вторник

Новости кино:
«Зови меня своим именем» получил Gotham Award как лучший фильм
На прошедшей 27 ноября церемонии вручения премии в области независимого кино Gotham Awards лучшим фильмом признана мелодрама Луки Гуаданьино «Зови меня своим именем»...
Харви Вайнштейн покинул Гильдию режиссёров США
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, обвиняемый в многочисленных сексуальных домогательствах, принял решение выйти из состава Гильдии режиссёров США...
Трейлеры, кадры, постеры:

Лёд new
кадров: 2
» Трейлер

Приключения Паддингтона 2, Paddington 2
» Трейлер

Кролик Питер, Peter Rabbit
» Русский трейлер 2
» Трейлер

Все обновления за неделю
Поиск на Кинокадре
 




Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Тайна Коко», рецензия . «Снеговик», рецензия . «Лига Справедливости», рецензия . «Тор 3: Рагнарёк», рецензия . «Убийство в Восточном экспрессе», рецензия . «Джунгли», рецензия . «Очень странные дела 2», 2 сезон, отзыв . «Зови меня моим именем», отзыв . «Ван Гог. С любовью, Винсент», отзыв . «Фиксики», отзыв . «Субурбикон», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Легенда о Коловрате", "Иностранец", "Тайна Коко", "Лига справедливости", "Коматозники", "Здравствуй, папа, Новый год 2", "Снеговик", "Тор: Рагнарёк"
Новинки кино 2017: "Звёздные войны: Последние джедаи", "Джуманджи 2: Зов джунглей", "Фердинанд", "Движение вверх", "Величайший шоумен", "Короче", "Скиф", "Состояние воды", "Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   