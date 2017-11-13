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Объявлен лонг-лист претендентов на «Оскар» в категории «лучший анимационный фильм»

Новости » Номинации Оскар 2018, 13 ноября 2017, 13:37:30
Ван Гог. С любовью, Винсент

26 полнометражных анимационных фильмов были представлены на соискание премии «Оскар» в категории «лучший анимационный фильм».

Среди них: «Босс-молокосос», «Тачки 3», «Тайна Коко», «Гадкий я 3», «Фердинанд», «Лего Фильм: Бэтмен», «Лего Фильм: Ниндзяго», «Ван Гог. С любовью, Винсент», «Смурфики. Затерянная деревня», «Путеводная звезда» и другие.

Пока не все эти фильмы прошли квалификационные требования для участия в голосовании. В частности, ещё не все были в театральном прокате. В зависимости от количества фильмов в лонг-листе, в окончательный номинационный список войдут от двух до пяти номинантов.

Номинации на 90-ю награду кинокадемии будут объявлены 23 января 2018 года. Церемония вручения состоится 4 марта 2018 года.


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Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/11/13/3795.shtml
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