«Нелюбовь» Звягинцева номинирована на награду Independent Spirit

Лента режиссёра Андрея Звягинцева и продюсера Александра Роднянского «Нелюбовь» претендует на получение американской кинопремии в области независимого кино Independent Spirit Awards. Картина выдвинута в категории «Лучший иностранный фильм». Её соперниками в этой номинации станут французская картина «120 ударов в минуту» Робена Кампийо, чилийская «Фантастическая женщина» Себастьяна Лелио, «Я не ведьма» режиссёра из Замбии Рунгано Ниони и британская «Леди Макбет» Уильяма Олдройда.

Лидером по числу номинаций Independent Spirit Awards в этом году стала драма Луки Гуаданьино «Зови меня своим именем». Картина номинирована в шести категориях, среди которых «лучший фильм» и «лучший режиссёр». По пять номинаций у триллера Джордана Пила «Прочь» и драмы Бена и Джошуа Сэфди «Хорошее время».

Церемония награждения состоится 3 марта 2018 года в калифорнийской Санта-Монике.

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