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Джеффри Раш покинул пост президента Австралийской киноакадемии из-за обвинений в «неуместных прикосновениях»
Актёр Джеффри Раш ушёл с поста президента Австралийской киноакадемии из-за обвинений в «неуместных прикосновениях» со стороны неназванной актрисы.
Актёр заявил, что решил оградить коллег от какой-либо причастности к обвинениям в его адрес. Он отметил, что решение уйти со своего поста «не далось ему легко».
На днях австралийские СМИ сообщили, что в Сиднейскую театральную компанию поступила жалоба со стороны актрисы, которая в 2015-2016 годы играла с Рашем в постановке «Король Лир». Как выяснило издание, актриса обвинила его в неуместных прикосновениях. Имя актрисы не называется.
Актёр отверг любые обвинения в свой адрес и заявил, что Сиднейская театральная компания не предоставила ему никакой информации о сути обвинений.
«Австралийская киноакадемия подтверждает, что Джеффри Раш принял решение добровольно уйти с поста президента академии и принимает и уважает его решение. Мы глубоко обеспокоены ситуацией и поддерживаем курс действий, который учитывает права Джеффри на презумпцию невиновности и надлежащей правовой процедуры, но в то же время поддерживает хорошее корпоративное управление в этих условиях», — говорится в заявлении киноакадемии,
66-летний Джеффри Раш ушел со своего поста за несколько дней до очередной церемонии вручения премий академии.
Джеффри Раш — обладатель премий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA за главную роль в фильме «Блеск» (1996). Также номинирован на «Оскар» за роли во «Влюблённом Шекспире» и «Король говорит»
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/12/02/3809.shtml
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Джеффри Раш покинул пост президента Австралийской киноакадемии из-за обвинений в «неуместных прикосновениях»
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