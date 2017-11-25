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71-й Каннский кинофестиваль изменил даты проведения

Новости » Фестивали Каннский кинофестиваль, 25 ноября 2017, 13:16:26
Каннский кинофестиваль

71-й Каннский кинофестиваль изменил ранее объявленные даты своего проведения. Новые сроки — со вторника 8 мая по субботу 19 мая 2018 года. Это на день раньше, чем было объявлено до этого и примерно на неделю раньше, чем традиционные сроки проведения фестиваля в предыдущие годы.

Президент фестиваля Пьер Лескюр обещает, что фестиваль 2018 года ждут другие, куда более значительные перемены, чем новые даты. 2017 год завершил целую эпоху в истории легендарного киносмотра, а 2018-й, по его словам, принесёт заметные обновления и откроет новую страницу. Лескюр пообещал, что объявленные новые даты самым положительным образом скажутся на составлении расписания, сделав его более удобным для гостей и посетителей киносмотра, а также позволят проводить гала-премьеры некоторых картин одновременно с их выпуском по всей Франции.

Напомним, что после проведения фестиваля 2017 года каннские организаторы, вопреки заверениям Лескюра, сделали серьёзный шаг в прошлое, публично пойдя на поводу у лобби французских прокатчиков и ужесточив правила против присутствия в конкурсных программах фильмов крупных онлайн-видеосервисов. А именно, Каннский кинофестиваль объявил, что начиная с 2018 года в борьбу за главные призы фестиваля смогут вступать лишь те кинокартины, которые намерены выходить в кинотеатральный прокат на территории Франции, что ставит под удар текущую позицию Канн как главного мирового киносмотра, давая шанс Берлину, Венеции и Риму занять это место за счёт кинопродукции Netflix.


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