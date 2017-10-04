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«Форсаж 9-10», Плохие парни, Мадс Миккельсен, Том Хэнкс и Джейми Дорнан
Вин Дизель успокоил поклонников «Форсажа»
Вин Дизель опубликовал в своём фейсбуке
Ранее Джастин Лин давал понять, что убеждён в необходимости возвращения персонажа Джорданы Брюстер — Мии Торетто, по сюжету — сестры персонажа Дизеля и жены персонажа Пола Уокера, погибшего в автокатастрофе во время съёмок в «Форсаже 7». После гибели актёра линия сыгранного Уокером Брайана О'Коннера и его жены была мягко свёрнута, и для фанатов то, каким образом в сюжет будет возвращена Миа Торетто, теперь является дополнительной интригой.
«Плохие парни» станут сериалом
Компания Primary Wave Entertainment, занимающаяся менеджментом актрисы Гэбриэл Юнион, сыгравшей в съёмках второй части «Плохих парней» роль агента Управления по борьбе с наркотиками Сидни Бёрнетт, снимет телевизионный спинофф-сериал дилогии Майкла Бэя, в котором актриса исполнит главную роль.
За разработку телевизионных «Плохих парней» отвечает продюсер Даг Белград, который работал над запуском первой части. Исполнительными продюсерами станут Джерри Брукхаймер, Джонатан Литман и Кристи Энн Рид.
Триквел «Плохих парней» долгое время планировала снять Sony, но в итоге он выбыл из графика релизов студии.
Новости коротко: Мадс Миккельсен, Том Хэнкс и Джейми Дорнан
Мадс Миккельсен сыграет главную роль в экшн-триллере «Полярный» ("Polar") о подпольном мире политических убийц. Фильм основан на графическом романе Виктора Сантоса «Полярный: Пришедший с холодом» ("Polar: Came With the Cold"). Картину снимает шведский режиссёр Йонас Окерлунд. Миккельсен сыграет главного убийцу мира на пенсии, который обнаруживает, что за ним охотится армия молодых, более быстрых, безжалостных убийц, которые не остановятся ни перед чем, чтобы заставить его замолчать.
Том Хэнкс исполнит главную роль в постапокалиптической драме режиссёра «Игра престолов» Мигеля Сапочника «Биос» ("Bios"). По словам сценаристов Крейга Лака и Ивора Пауэлла, история следует за роботом, который живёт на постапокалиптической земле. Построенный для защиты жизни любимой собаки его умирающего создателя, он узнаёт о любви, дружбе и смысле человеческой жизни. Хэнкс сыграет его больного создателя.
Джейми Дорнан («Пятьдесят оттенков серого») снимется в паре с Розамунд Пайк в байопике об известной военной журналистке Мэри Колвин, освещавшей крупные конфликты по всему миру — от Чечни до Шри-Ланки, где она потеряла зрение в левом глазу в 2001 году. Колвин погибла в 2012 году в возрасте 55 лет во время осады Хомса в Сирии. Режиссёром фильма выступит Мэтью Хейнеман («Земля картелей»).
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