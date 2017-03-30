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Кинокасса России: 20-23 апреля, «Форсаж 8» отрывается от премьер

Киноблог » Бокс-офис Форсаж » 25 апреля 2017, 23:32:01
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Форсаж 8

В нашем прокате, в отличие от американского, «Форсаж 8» обрёл на минувшей неделе компанию, способную собирать заметные деньги, однако спокойно остался на вершине чарта. Падение на 62%, почти соответствующее заокеанскому и лишь немного отстающее от также стартовавших в апреле пятой и седьмой частей (56-57%), принесло фильму 303 млн руб. за второй уикенд и 1,317 млрд руб. за 11 дней проката — таким образом, он продолжает отставать от графика Ф7 (1,453 млрд руб. на тот же момент) менее чем на 10%, и его итоговые сборы отсюда должны вырасти ещё примерно на три сотни.

Главная премьера недели по имени «Кухня: Последняя битва» ожидаемо заняла вторую строчку, однако со своими 161 млн руб. почти в полтора раза отстала как от «Кухни в Париже» (236 млн руб.), так и, собственно, от прогнозов. Впрочем, для отечественной комедии это все равно старт выше среднего, и его должно хватить для итоговой кассы вплоть до четырёх сотен.

Компенсировать за несобранные «Кухней» деньги сразу следом помог отечественный же «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» — он собрал 101 млн руб. и тем самым превзошёл свои прогнозы сразу вдвое, заодно показав лучший старт для российского мультфильма, не принадлежащего к франчайзам про трёх богатырей, Ивана Царевича, Снежную королеву и Смешариков. Итоговые его сборы при отсутствии конкуренции теперь могут добраться до 250 миллионов.

Далее «Время первых» после своего феноменального падения на предыдущей неделе опустилось на куда более заметные 42%, что привело его к 73 млн руб. за третий уикенд и 452 млн руб. подытога — осталось теперь лишь перебраться через 500-миллионный порог. В остальном единственная большая заокеанская премьера в лице «Наваждения» подняла с пола 25 млн руб., а за ней «Босс-молокосос» показал 19 млн руб. за пятый уикенд и 1,498 млрд руб. за месяц проката.

Валовая касса, опустившаяся ровно на треть к 715 млн руб., в грядущие выходные снова пойдёт вниз — премьер полно, но ни одна из них не претендует на девятизначную сумму, и лидеры также продолжат падать. Следите за нашими обзорами.


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