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Кинокасса России: 27.04-01.05, «Форсаж 8» и худший уикенд за 19 месяцев
Второй год подряд праздничный первомайский уикенд остался у нас без дежурного марвеловского кинокомикса, и на этот раз получившуюся пустоту было настолько нечем заполнить, что валовая касса за чистую четырёхдневку 27-30 апреля остановилась на безумно жалких 403 млн руб. — это самый низкий показатель с сентября 2015 года.
Сразу четыре строчки на вершине чарта сохранили за собой старожилы, дружно просевшие при этом более чем вдвое. Лидером третью неделю подряд выступил «Форсаж 8» — экшн-сиквел упал на 62% к 114 млн руб. за четырёхдневку и добавил ещё 32 млн руб. в понедельник, по итогам чего скопил за 19 дней проката 1,551 млрд руб. и на неизвестный период времени стал самым кассовым релизом года в обход «Босса-молокососа» (1,513 млрд). Впереди у фильма ещё немногим больше полтинника.
Следом те же позиции, что и на предыдущей неделе, заняла троица отечественных релизов. «Кухня: Последняя битва» показала 72 млн руб. за обычный уикенд, 96 млн руб. за пятидневку и 300 млн руб. подытога, «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» — 40 млн руб., 57 млн руб. и 170 млн руб., а «Время первых» — 35 млн руб., 45 млн руб. и 522 млн руб. соответственно.
Что же до новичков, то сомнительная победа здесь автоматически досталась фильму со звёздными лицами и широчайшей сатурацией — корпоративному триллеру «Сфера» этого хватило для 29 млн руб. за первые четыре дня. Из непонятно зачем сваленных в кучу киноманских премьер-среднепрокатников вперёд вырвался «Затерянный город Z» Джеймса Грэя, собравший 18 млн руб., а за ним «Перестрелка», «Моя девушка — монстр» и «Обещание» объединились в печальном фотофинише с 12 млн руб. на брата.
На этом мы оставляем позади кинопрокатную весну и входим в очередное полное блокбастеров лето — в грядущий четверг мультиплексы вернутся к жизни с помощью «Стражей Галактики 2», которые будут резвиться в течение аж шестидневного уикенда, и уже к его концу могут добыть себе миллиард. Следите за нашими обзорами.
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