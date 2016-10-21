Новости одной строкой: «Веном» с Томом Харди, Рене Зельвегер, Сильвия Хукс

24 октября стартовали съёмки «Венома» с Томом Харди, исполняющим роль антигероя Эдди Брока, которому предстоит объединиться с внеземным симбиотом. Кроме Тома Харди, в фильме снимаются Мишель Уильямс, Риз Ахмед и Дженни Слейт. Выход «Венома» запланирован на 4 октября 2018 года.

Рене Зельвегер сыграет главную роль в байопике о Джуди Гарленд. Кинокомпании Pathe и Calamity Films запустили в производство биографический фильм «Джуди» о последнем концерте легендарной голливудской актрисы и певицы Джуди Гарленд в Лондоне. Поставит картину режиссёр и номинант премии «Тони» Руперт Гулд. Предполагается, что в фильм войдут лучшие песни Джуди Гарлэнд. Начало съёмок запланировано на февраль 2018 года.

Звезда «Бегущего по лезвию 2049» Сильвия Хукс снимется в продолжении «Девушки с татуировкой дракона» — «Девушка, которая застряла в паутине», основанном на продолжении трилогии «Миллениум» Стига Ларссона, которое написал шведский журналист и писатель Давид Лагеркранц после смерти автора оригинальных бестселлеров. В четвёртой книге хакер Лизбет Саландер и ее друг, журналист Микаэл Блумквист, расследуют убийство ученого, известного по разработкам в области искусственного интеллекта. С помощью «Девушки, которая застряла в паутине» студия Sony планирует устроить мягкий перезапуск франшизы, начатой в 2011 году фильмом Дэвида Финчера. Выход нового фильма запланирован на 5 октября 2018 года.

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