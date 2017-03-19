|
Бокс-офис США: 21-23 апреля, «Форсаж 8» и тишина
Американский прокат на две недели ушёл в спячку — в этом году никто не захотел ставить хоть что-то, имеющее кассовый потенциал, между единственным тяжеловесом апреля и началом летнего сезона, и чарт заполонили свежие релизы, либо заведомо имеющие слишком узкую аудиторию, либо ей просто не нужные. Тройка лидеров осталась прежней, даром что один фильм в ней находится в кинотеатрах уже больше месяца, а полдюжины широких премьер сразу же коллективно отправились в братскую могилу.
На вершине чарта «Форсаж 8» разумно просел на 61%, чуть отстав от седьмой части (59%), но вырвавшись вперёд пятой (62%) и шестой (64%), у обеих из которых, впрочем, была куда более сильная конкуренция. В деньгах это вылилось в $38,7 млн за второй уикенд и $163,6 млн за 10 дней проката — по обоим показателям фильм отстаёт от Ф7 чуть более чем на треть, и его итоговая касса по-прежнему должна составить около $230 млн. Общемировые сборы, тем временем, уже достигли $908 млн, обогнав все фильмы франчайза, кроме седьмого, и впереди здесь ещё более двух сотен.
Далее «Босс-молокосос» и «Красавица и чудовище» опустились соответственно на 20% и 27%, что привело первый семейный хит к $12,8 млн за уикенд и $137 млн подытога, а второй — к $10 млн и $471 млн. Оба, таким образом, вновь обрели хороший шанс достичь недостижимых, казалось бы, майлстоунов: для мультфильма это $170 млн, а для фэнтези-римейка — пять сотен. Кроме того, в начале недели «Красавица» пробилась у себя дома в
Самой успешной премьерой уикенда, между тем, стала диснеевская же документалка про панд «Рождённые в Китае» — со своими $5,1 млн она показала пятый старт среди семи
Далее друг за другом расположились два главных сюрприза уикенда — самая заметная и широкая его премьера в лице психотриллера «Наваждение» полностью провалилась с жалкими $4,8 млн (скромный бюджет в $12 млн смягчает падение, но по-хорошему фильм должен был его в первые же три дня и отбить), а отполированная драма «Одарённая», расширившись с 1100+ до почти 2000 площадок, умудрилась почти целиком сохранить свой эверидж, в результате чего и по сборам подскочила в полтора раза к $4,5 млн за третий уикенд и уже $10,7 млн подытога. Этак она легко доберётся и до двадцатки.
Замкнул десятку лидеров дуэт масштабных исторических драм — 90-миллионное «Обещание» с Кристианом Бэйлом и Оскаром Айзеком, которое покойный миллиардер Кирк Керкорян профинансировал сам, собрало ожидаемо никакие $4 млн, а приключенческий эпик Джеймса Грэя «Затерянный город Z», расширившись с 4 до 600+ кинотеатров, добыл с них также печальные $2,1 млн. Обе картины рискуют теперь не добраться и до 10 миллионов.
Из остающихся в поле видимости старожилов «Прочь» показал $1,7 млн за девятый уикенд и $170,3 млн за два месяца проката, «Конг» — $1,5 млн и $163,9 млн, «Могучие рейнджеры» — $1,4 млн и $83,1 млн. И наконец, уже за ними, аж на семнадцатой строчке, премьеровалась звёздная чёрная комедия Бена Уитли «Перестрелка» — с широкой сатурацией, но почти отсутствующим маркетингом фильм ограничился на старте ровно $1 млн и будет претендовать теперь лишь на культовую славу.
В последний уикенд апреля история в общем и целом повторится, только премьер будет не так много — широких пока заявлено всего три, и из них даже на попадание в топ-5 претендует лишь невнятный корпоративный триллер с Эммой Уотсон и Томом Хэнксом «Сфера». Следите за нашими обзорами.
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/04/23/5159.shtml
Написать комментарий:
Смотрите также:
Кристиан Бэйл, Стив Карелл, Эми Адамс, Адам Маккей, Эрик Рот, Арнольд Шварценеггер и Джеффри Дин Морган
Также по теме: Форсаж
Раздел Бокс-офис
Также в блоге:
Леонардо ди Каприо, Роберт де Ниро, Мартин Скорсезе, Энг Ли и спин-офф «Форсажа 8» » Вести с полей » 22/04
5 лучших роликов недели: «Стражи галактики 2», реклама Софии Копполы и Арми Хаммер в России » Ссылка дня » 22/04
|
Американский прокат на две недели ушёл в спячку — в этом году никто не захотел ставить хоть что-то...
22 апреля, суббота
Сегодня, 22 апреля, отмечает 80-летний юбилей знаменитый американский актёр Джек Николсон...
Леонардо ди Каприо, Роберт де Ниро и Мартин Скорсезе планируют поучаствовать в совместном проекте с необычным названием «Убийцы цветочной луны»...
Universal Pictures приступила к разработке спин-оффа «Форсажа 8», главными действующими лицами которого станут агент Люк Хоббс и Деккард Шоу в исполнении Дуэйна...
Энг Ли планирует возглавить съёмки научно-фантастического экшен-триллера «Близнецы» о пожилом киллере-суперпрофессионале...
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...
Стражи Галактики 2, Guardians of the Galaxy Vol. 2
Прокат в России: 4 мая 2017 года
» Отрывок
» Трейлер
21 апреля, пятница
Несмотря на смешанную реакцию зрителей и критиков на новость о возвращении на маленькие экраны культового сериала «Секретные материалы»...
Клинт Иствуд готовится к съёмкам фильма об американских туристах, предотвративших теракт в 2015 году...
Наваждение: Обычные проблемы
В этом мире я больше не чувствую себя как дома: Смеяться
Рейд: Пуля в голове: Только боль
Форсаж 8: Судьба Фуриосы
Девчонки: Финал: Пока-пока
|
|
|
|
|
«Форсаж 8», отзыв «Время первых», рецензия «Рейд: Пуля в голове», отзыв «Призрак в доспехах», рецензия Сериал «Родина», 6 сезон, отзыв Сериал «Девчонки», финал, отзыв «Пустота», отзыв «Последствия», рецензия «Наваждение», рецензия «Уйти красиво», рецензия «Жена смотрителя зоопарка», рецензия «Открытие», отзыв