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Бокс-офис США: 21-23 апреля, «Форсаж 8» и тишина

Киноблог » Бокс-офис Форсаж » 23 апреля 2017, 23:35:36
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Форсаж 8

Американский прокат на две недели ушёл в спячку — в этом году никто не захотел ставить хоть что-то, имеющее кассовый потенциал, между единственным тяжеловесом апреля и началом летнего сезона, и чарт заполонили свежие релизы, либо заведомо имеющие слишком узкую аудиторию, либо ей просто не нужные. Тройка лидеров осталась прежней, даром что один фильм в ней находится в кинотеатрах уже больше месяца, а полдюжины широких премьер сразу же коллективно отправились в братскую могилу.

На вершине чарта «Форсаж 8» разумно просел на 61%, чуть отстав от седьмой части (59%), но вырвавшись вперёд пятой (62%) и шестой (64%), у обеих из которых, впрочем, была куда более сильная конкуренция. В деньгах это вылилось в $38,7 млн за второй уикенд и $163,6 млн за 10 дней проката — по обоим показателям фильм отстаёт от Ф7 чуть более чем на треть, и его итоговая касса по-прежнему должна составить около $230 млн. Общемировые сборы, тем временем, уже достигли $908 млн, обогнав все фильмы франчайза, кроме седьмого, и впереди здесь ещё более двух сотен.

Красавица и чудовище

Далее «Босс-молокосос» и «Красавица и чудовище» опустились соответственно на 20% и 27%, что привело первый семейный хит к $12,8 млн за уикенд и $137 млн подытога, а второй — к $10 млн и $471 млн. Оба, таким образом, вновь обрели хороший шанс достичь недостижимых, казалось бы, майлстоунов: для мультфильма это $170 млн, а для фэнтези-римейка — пять сотен. Кроме того, в начале недели «Красавица» пробилась у себя дома в топ-10 всех времён, и отныне он, во-первых, впервые за 40 лет не включает в себя оригинальные «Звёздные войны» ($461 млн), во-вторых — ровно наполовину состоит из релизов «Диснея» последних пяти лет. Ушла эпоха.

Самой успешной премьерой уикенда, между тем, стала диснеевская же документалка про панд «Рождённые в Китае» — со своими $5,1 млн она показала пятый старт среди семи таких фильмов, выпускавшихся ко Дню Земли, и теперь должна собрать 15-20 миллионов итога. За ней третьенедельные «Уйти красиво» и «Смурфики» также скромно снизились на 20% и 28%, чтобы собрать в фотофинише по $5 млн за уикенд, подытог стариковской комедии составляет $31,8 млн, а мультфильма — $33,4 млн.

Далее друг за другом расположились два главных сюрприза уикенда — самая заметная и широкая его премьера в лице психотриллера «Наваждение» полностью провалилась с жалкими $4,8 млн (скромный бюджет в $12 млн смягчает падение, но по-хорошему фильм должен был его в первые же три дня и отбить), а отполированная драма «Одарённая», расширившись с 1100+ до почти 2000 площадок, умудрилась почти целиком сохранить свой эверидж, в результате чего и по сборам подскочила в полтора раза к $4,5 млн за третий уикенд и уже $10,7 млн подытога. Этак она легко доберётся и до двадцатки.

Замкнул десятку лидеров дуэт масштабных исторических драм — 90-миллионное «Обещание» с Кристианом Бэйлом и Оскаром Айзеком, которое покойный миллиардер Кирк Керкорян профинансировал сам, собрало ожидаемо никакие $4 млн, а приключенческий эпик Джеймса Грэя «Затерянный город Z», расширившись с 4 до 600+ кинотеатров, добыл с них также печальные $2,1 млн. Обе картины рискуют теперь не добраться и до 10 миллионов.

Из остающихся в поле видимости старожилов «Прочь» показал $1,7 млн за девятый уикенд и $170,3 млн за два месяца проката, «Конг» — $1,5 млн и $163,9 млн, «Могучие рейнджеры» — $1,4 млн и $83,1 млн. И наконец, уже за ними, аж на семнадцатой строчке, премьеровалась звёздная чёрная комедия Бена Уитли «Перестрелка» — с широкой сатурацией, но почти отсутствующим маркетингом фильм ограничился на старте ровно $1 млн и будет претендовать теперь лишь на культовую славу.

В последний уикенд апреля история в общем и целом повторится, только премьер будет не так много — широких пока заявлено всего три, и из них даже на попадание в топ-5 претендует лишь невнятный корпоративный триллер с Эммой Уотсон и Томом Хэнксом «Сфера». Следите за нашими обзорами.


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