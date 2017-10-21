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Слово главвреду: Музей кино на ВДНХ
В Москве на ВДНХ 19 октября прошла церемония открытия нового и долгожданного помещения Музея кино. Музей, оставшийся без помещения в 2005 году, с 20 октября начинал свою работу в павильоне № 36, где всё будет честь по чести — показы фильмов в трёх залах, шесть выставочных зон, и всё это было бы самой позитивной новостью за долгое время, если бы не предыстория вопроса, которая восторгов, напротив, не вызывает вовсе.
Дело в том, что на всём мероприятии, где участвовали министр Мединский, мэр Собянин и Никита Михалков, не было сказано ни слова о Науме Клеймане, первом и до 2014 года бессменном директоре Музея кино, создавшем и поддерживавшем его уникальную коллекцию, всемирно известном киноведе, преподавателе и человеке, который боролся за Музей кино все эти годы. Как не было сказано и кто был непосредственно виноват в том, что Москва оставалась без своего Музея кино (и не будем показывать пальцем, но двое из этих людей в этом тексте уже перечислены). А ещё никто не вспомнил о совершенно мерзкой истории с увольнением Клеймана, в результате которого все научные сотрудники музея его дружно покинули и которых потом сам Клейман лично просил вернуться, и некоторых, хотя и далеко не всех, в результате убедил, что сохранение музейной коллекции, хранившейся на «Мосфильме», важнее имени начальника. Хотя назначенная Мединским Солоницына своеобразно на это ответила, обвинив Клеймана в хранении в музее контрафакта.
В общем, всё это Михалкову и Мединскому не интересно. Им интересно срочно построить теперь филиал в Ялте.
От себя замечу, что новое здание — это прекрасно, и хочется пожелать музею благополучия, интересных выставок и миллионов посетителей, сам схожу туда при первой же возможности, но у наших нынешних заправил просто удивительный талант любое хорошее дело обернуть так, чтобы осталось предельно мерзкое чувство, будь то кино про советских космонавтов или новое здание музея.
Искренне ваш, Главвред.
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В Москве на ВДНХ 19 октября прошла церемония открытия нового и долгожданного помещения Музея кино...
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