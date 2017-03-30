  Поиск на Кинокадре     
Блог Планы Сборы Ролики Новости Награды Фестивали Юбилеи
Обновления Афиша Рецензии Новинки кино 2017 Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Форум Отзывы Соцсети WIKI  

Бокс-офис США: 28-30 апреля, «Форсаж 8», латиноамериканцы и Толливуд

Киноблог » Бокс-офис Форсаж » 30 апреля 2017, 22:12:20
Написать комментарий
Форсаж 8

Последний уикенд весны традиционно должен был стать за океаном одним из самых проходных в году, однако стал одним из более интересных благодаря двух премьерам, ориентированным на этнические меньшинства. На вершине чарта, впрочем, предсказуемо остался «Форсаж 8» — продолжая повторять график предыдущей части, фильм упал вдвое к $19,4 млн за третий уикенд и $192,7 млн текущей кассы. Его общемировые накопления, между тем, пробили миллиардную отметку и составляют сейчас $1,060 млрд, причём более трети этой суммы — $361 млн — принёс Китай. С пришествием конкурентного летнего сезона Ф8 должен собрать ещё примерно 30 миллионов дома и полторы сотни по всему миру; его отставание от седьмого фильма в итоге составит около 35% и 20% соответственно.

Как быть латинским любовником

На вторую строчку в результате противостояния внезапных премьер вырвалась комедия «Как быть латинским любовником» — публика, почти на 90% состоящая из латиноамериканской части населения, принесла фильму $12 млн с 1100+ кинотеатров; для сравнения, предыдущая лента с Эухенио Дербесом в главной роли, «Инструкции не прилагаются», собрала две трети этой суммы с 350 площадок, чтобы добраться в итоге до $44 млн. На этот же итог, а то и больше, теперь рассчитывает и новичок.

Но самым впечатляющим релизом уикенда стало толливудское эпическое фэнтези «Бахубали: Завершение» — сиквел одного из самых успешных индийских фильмов последних лет, выйдя в Штатах на 425 площадках, собрал с них феноменальные $10,1 млн, показав третий в истории старт для неанлоязычного фильма после «Героя» ($18 млн) и «Бесстрашного» ($10,6 млн), выходивших более 10 лет назад. Даже при дальнейших обвалах новичок должен как минимум удвоить свои стартовые деньги к концу проката, что позволит ему войти в десятку неанлоязычных лидеров всех времён.

И лишь в хвосте премьер, таким образом, плелась самая широкая — корпоративный триллер с Эммой Уотсон и Томом Хэнксом «Сфера» размахнулся на 3000+ площадок, но получил с них весьма скромные $9,3 млн, и при резко негативных зрительских рейтингах едва сможет отбить дома производственный бюджет в $18 млн.

Далее сразу пять заметных мартовско-апрельских старожилов дружно опустились чуть менее чем на треть, и в результате «Босс-молокосос» показал $9,1 млн за пятый уикенд и $148,5 млн за месяц проката, «Красавица и чудовище» — $6,4 млн и $480,1 млн, «Уйти красиво» — $3,6 млн и $37,3 млн, «Смурфики» — $3,3 млн и $37,7 млн, «Одарённая» — $3,3 млн и $15,8 млн. У первых двух фильмов впереди ещё по 20-25 миллионов, у всех остальных — от силы по пять.

Уже за пределами десятки лидеров «Затерянный город Z», расширившись до 850+ площадок, снизился на 18% к $1,7 млн за третий уикенд и $4,8 млн подытога, а остающийся главной кассовой сенсацией года хоррор «Прочь» вернулся в 1500+ кинотеатров и показал $1,7 млн за десятый уикенд и $172,5 млн текущей кассы.

Более чем в половине рынков за пределами США стартовали на уходящей неделе «Стражи Галактики 2», собравшие $101 млн эстимейтс — примерно в полтора раза больше, чем первый фильм в тех же странах. В грядущую пятницу комедийный кинокомикс Джеймса Ганна стартует на 4200+ площадках у себя дома, где рассчитывает на похожий рост. Следите за нашими обзорами.


Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/04/30/5168.shtml
Написать комментарий:
Имя E-mail
Заголовок
Сообщение:
 
Смотрите также:
Бокс-офис США: 21-23 апреля, «Форсаж 8» и тишина
Том Харди, Ченнинг Татум и студия Paramount покинули «Тройную границу»
Бокс-офис США: 17-19 марта, «Красавица и чудовище» наживается на ностальгии
«Чужой», Стивен Спилберг, Том Хэнкс, Мерил Стрип и Марго Робби
Винс Вон, «Мулан» и «Тройная граница»
Также по теме: Форсаж
Кинокасса России: 20-23 апреля, «Форсаж 8» отрывается от премьер » Бокс-офис » 25/04
Бокс-офис США: 21-23 апреля, «Форсаж 8» и тишина » Бокс-офис » 23/04
Кинокасса России: 13-16 апреля, «Форсаж 8» гонится за предшественником » Бокс-офис » 18/04
Бокс-офис США: 14-16 апреля, «Форсаж» идёт на снижение » Бокс-офис » 16/04
«Форсаж» может быть продлён до десяти картин » Вести с полей » 29.09.2015
Раздел Бокс-офис
Кинокасса России: 6-9 апреля, «Время первых» не взлетает | 11/04
Бокс-офис США: 7-9 апреля, «Босс» и «Красавица» лидируют на безрыбье | 09/04
Кинокасса России: 30.03-02.04, «Босс-молокосос» против «Призрака в доспехах» | 04/04
Бокс-офис США: 31.03-02.04, «Босс-молокосос» одолевает «Красавицу» | 02/04
Кинокасса России: 23-26 марта, «Босс-молокосос» с лучшим стартом года | 28/03
Также в блоге:
5 лучших роликов недели: Крис Пратт, Call of Duty: WWII, клипы Кристен Стюарт и «Ленинграда» » Ссылка дня » 30/04
Экранизации: «Воспламеняющая взглядом» и «Вампирские хроники» » Вести с полей » 29/04
Дэмиан Шазелл, Джесси Айзенберг, римейк «Плутовства» и «Повелители Вселенной» » Вести с полей » 28/04
«Хроники Нарнии», «Война миров Z 2», М. Найт Шьямалан, Хилари Суонк и Эван Макгрегор » Вести с полей » 27/04
Уилл Смит и обновлённые даты релизов Walt Disney » Вести с полей » 26/04
Кинозвёзды в новостях
Хью Джекман
Ридли Скотт
Брэд Питт
Роберт де Ниро
Джонни Депп
Шарлиз Терон
Кристиан Бэйл
Стивен Спилберг
Уилл Смит
Алисия Викандер
Лайам Нисон
Майкл Бэй
Кирстен Данст
Леонардо ди Каприо
Райан Рейнольдс


Обновления
Бокс-офис США: 28-30 апреля, «Форсаж 8», латиноамериканцы и Толливуд
Последний уикенд весны традиционно должен был стать за океаном одним из самых проходных в году, однако стал одним из более интересных благодаря двух премьерам...
5 лучших роликов недели: Крис Пратт, Call of Duty: WWII, клипы Кристен Стюарт и «Ленинграда»
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...
Трейлеры, кадры, постеры:

Меч короля Артура
Меч короля Артура, King Arthur: Legend of the Sword
Прокат в России: 11 мая 2017 года
кадров: +26

Исключение, Exception new
постеров: 1, кадров: 2
» Трейлер

29 апреля, суббота
Акива Голдсман экранизирует роман Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом»
Universal Pictures и Blumhouse Productions анонсировали римейк фильма ужасов 1984 года «Воспламеняющая взглядом» по одноимённому роману Стивена Кинга. Вообще-то...
К телеадаптации «Вампирских хроник» Энн Райс подключились Paramount Television и Anonymous Content
Компании Paramount Television и Anonymous Content получили права на телеадаптацию многотомной литературной серии Энн Райс «Вампирские хроники»...
Трейлеры, кадры, постеры:

Ингрид едет на запад, Ingrid Goes West
» Трейлер

28 апреля, пятница
Дэмиан Шазелл заинтересовался работой на телевидении
Дэмиану Шазеллу предложили возглавить съёмки музыкальной драмы для телевидения «Эдди»/«Водоворот». Автор сценария — Джек Торн...
Джесси Айзенберг снимет комедийный сериал «Маркет»
Джесси Айзенберг при поддержке производственной компании Джей-Джей Абрамса Bad Robot выступит режиссёром комедийного теле-сериала «Маркет» и сыграет в нём одну из...
HBO анонсировал теле-римейк «Плутовства»
Телеканал НВО заказал многосерийный проект по сатирической комедии Барри Левинсона 1997 года «Плутовство»...
Макджи покинул «Повелителей Вселенной»
Перезапуск популярной франшизы 1980-х годов «Повелители Вселенной» остался без режиссёра...
Трейлеры, кадры, постеры:

Стражи Галактики 2
Стражи Галактики 2, Guardians of the Galaxy Vol. 2
Прокат в России: 4 мая 2017 года
кадров: +70

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales
Прокат в России: 25 мая 2017 года
» TV-ролик 4

Все обновления за неделю
Рецензии и обзоры

Затерянный город Z: Чем дальше в лес

Режиссёр прямо признаёт, что реальный Фосетт был человеком куда более противоречивым, чем получившийся экранный, и при таком раскладе результатом остаётся кино, обдумывать которое интереснее, чем смотреть

Перестрелка: Бэнг-Бэнг
Вместо простого развлекательного кино получается местами довольно трудное мультижанровое киноманское представление

Объезд: Всё не так, как на самом деле
«Объезд» долго прикидывается тарантиновским палпом, но в итоге вторит прошлому фильму автора, «Чёрной смерти»: что блаженство в неведении

Галерея: Стражи Галактики 2
4 мая 2017 года на мировые и отечественные экраны выходит продолжение приключений команды космических наёмников — «Стражи Галактики 2»

Наваждение: Обычные проблемы
Весь фильм мы ждём неизбежной кульминации, в которой ведущие актрисы начинают швырять друг дружку в мебель
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 




Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Форсаж 8», отзыв . «Время первых», рецензия . «Затерянный город Z», рецензия . «Перестрелка», рецензия . Сериал «Родина», 6 сезон, отзыв . Сериал «Девчонки», финал, отзыв . «Пустота», отзыв . «Призрак в доспехах», рецензия . «Наваждение», рецензия . «Уйти красиво», рецензия . «Стражи Галактики 2», кадры . «Объезд», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Форсаж 8", "Время первых", "Перестрелка", "Затерянный город Z", "Кухня: Последняя битва", "Урфин Джюс и его деревянные солдаты", "Секретный агент", "Сфера"
Новинки кино 2017: "Стражи Галактики 2", "Меч короля Артура", "Спасатели Малибу", "Чужой: Завет", "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", "Чудо-женщина", "Мумия", "Тачки 3", "Трансформеры 5: Последний рыцарь"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   