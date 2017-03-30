|
Бокс-офис США: 28-30 апреля, «Форсаж 8», латиноамериканцы и Толливуд
Последний уикенд весны традиционно должен был стать за океаном одним из самых проходных в году, однако стал одним из более интересных благодаря двух премьерам, ориентированным на этнические меньшинства. На вершине чарта, впрочем, предсказуемо остался «Форсаж 8» — продолжая повторять график предыдущей части, фильм упал вдвое к $19,4 млн за третий уикенд и $192,7 млн текущей кассы. Его общемировые накопления, между тем, пробили миллиардную отметку и составляют сейчас $1,060 млрд, причём более трети этой суммы — $361 млн — принёс Китай. С пришествием конкурентного летнего сезона Ф8 должен собрать ещё примерно 30 миллионов дома и полторы сотни по всему миру; его отставание от седьмого фильма в итоге составит около 35% и 20% соответственно.
На вторую строчку в результате противостояния внезапных премьер вырвалась комедия «Как быть латинским любовником» — публика, почти на 90% состоящая из латиноамериканской части населения, принесла фильму $12 млн с 1100+ кинотеатров; для сравнения, предыдущая лента с Эухенио Дербесом в главной роли, «Инструкции не прилагаются», собрала две трети этой суммы с 350 площадок, чтобы добраться в итоге до $44 млн. На этот же итог, а то и больше, теперь рассчитывает и новичок.
Но самым впечатляющим релизом уикенда стало толливудское эпическое фэнтези «Бахубали: Завершение» — сиквел одного из самых успешных индийских фильмов последних лет, выйдя в Штатах на 425 площадках, собрал с них феноменальные $10,1 млн, показав третий в истории старт для неанлоязычного фильма после «Героя» ($18 млн) и «Бесстрашного» ($10,6 млн), выходивших более 10 лет назад. Даже при дальнейших обвалах новичок должен как минимум удвоить свои стартовые деньги к концу проката, что позволит ему войти в
И лишь в хвосте премьер, таким образом, плелась самая широкая — корпоративный триллер с Эммой Уотсон и Томом Хэнксом «Сфера» размахнулся на 3000+ площадок, но получил с них весьма скромные $9,3 млн, и при резко негативных зрительских рейтингах едва сможет отбить дома производственный бюджет в $18 млн.
Далее сразу пять заметных мартовско-апрельских старожилов дружно опустились чуть менее чем на треть, и в результате «Босс-молокосос» показал $9,1 млн за пятый уикенд и $148,5 млн за месяц проката, «Красавица и чудовище» — $6,4 млн и $480,1 млн, «Уйти красиво» — $3,6 млн и $37,3 млн, «Смурфики» — $3,3 млн и $37,7 млн, «Одарённая» — $3,3 млн и $15,8 млн. У первых двух фильмов впереди ещё по 20-25 миллионов, у всех остальных — от силы по пять.
Уже за пределами десятки лидеров «Затерянный город Z», расширившись до 850+ площадок, снизился на 18% к $1,7 млн за третий уикенд и $4,8 млн подытога, а остающийся главной кассовой сенсацией года хоррор «Прочь» вернулся в 1500+ кинотеатров и показал $1,7 млн за десятый уикенд и $172,5 млн текущей кассы.
Более чем в половине рынков за пределами США стартовали на уходящей неделе «Стражи Галактики 2», собравшие $101 млн эстимейтс — примерно в полтора раза больше, чем первый фильм в тех же странах. В грядущую пятницу комедийный кинокомикс Джеймса Ганна стартует на 4200+ площадках у себя дома, где рассчитывает на похожий рост. Следите за нашими обзорами.
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/04/30/5168.shtml
Написать комментарий:
Смотрите также:
Также по теме: Форсаж
Раздел Бокс-офис
Также в блоге:
5 лучших роликов недели: Крис Пратт, Call of Duty: WWII, клипы Кристен Стюарт и «Ленинграда» » Ссылка дня » 30/04
Дэмиан Шазелл, Джесси Айзенберг, римейк «Плутовства» и «Повелители Вселенной» » Вести с полей » 28/04
«Хроники Нарнии», «Война миров Z 2», М. Найт Шьямалан, Хилари Суонк и Эван Макгрегор » Вести с полей » 27/04
|
Последний уикенд весны традиционно должен был стать за океаном одним из самых проходных в году, однако стал одним из более интересных благодаря двух премьерам...
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...
Меч короля Артура, King Arthur: Legend of the Sword
Прокат в России: 11 мая 2017 года
» Трейлер
29 апреля, суббота
Universal Pictures и Blumhouse Productions анонсировали римейк фильма ужасов 1984 года «Воспламеняющая взглядом» по одноимённому роману Стивена Кинга. Вообще-то...
Компании Paramount Television и Anonymous Content получили права на телеадаптацию многотомной литературной серии Энн Райс «Вампирские хроники»...
» Трейлер
28 апреля, пятница
Дэмиану Шазеллу предложили возглавить съёмки музыкальной драмы для телевидения «Эдди»/«Водоворот». Автор сценария — Джек Торн...
Джесси Айзенберг при поддержке производственной компании Джей-Джей Абрамса Bad Robot выступит режиссёром комедийного теле-сериала «Маркет» и сыграет в нём одну из...
Телеканал НВО заказал многосерийный проект по сатирической комедии Барри Левинсона 1997 года «Плутовство»...
Перезапуск популярной франшизы 1980-х годов «Повелители Вселенной» остался без режиссёра...
Стражи Галактики 2, Guardians of the Galaxy Vol. 2
Прокат в России: 4 мая 2017 года
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales
Прокат в России: 25 мая 2017 года
Затерянный город Z: Чем дальше в лес
Перестрелка: Бэнг-Бэнг
Объезд: Всё не так, как на самом деле
Галерея: Стражи Галактики 2
Наваждение: Обычные проблемы
|
|
|
|
|
«Форсаж 8», отзыв «Время первых», рецензия «Затерянный город Z», рецензия «Перестрелка», рецензия Сериал «Родина», 6 сезон, отзыв Сериал «Девчонки», финал, отзыв «Пустота», отзыв «Призрак в доспехах», рецензия «Наваждение», рецензия «Уйти красиво», рецензия «Стражи Галактики 2», кадры «Объезд», отзыв