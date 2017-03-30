Бокс-офис США: 28-30 апреля, «Форсаж 8», латиноамериканцы и Толливуд

Последний уикенд весны традиционно должен был стать за океаном одним из самых проходных в году, однако стал одним из более интересных благодаря двух премьерам, ориентированным на этнические меньшинства. На вершине чарта, впрочем, предсказуемо остался «Форсаж 8» — продолжая повторять график предыдущей части, фильм упал вдвое к $19,4 млн за третий уикенд и $192,7 млн текущей кассы. Его общемировые накопления, между тем, пробили миллиардную отметку и составляют сейчас $1,060 млрд, причём более трети этой суммы — $361 млн — принёс Китай. С пришествием конкурентного летнего сезона Ф8 должен собрать ещё примерно 30 миллионов дома и полторы сотни по всему миру; его отставание от седьмого фильма в итоге составит около 35% и 20% соответственно.

На вторую строчку в результате противостояния внезапных премьер вырвалась комедия «Как быть латинским любовником» — публика, почти на 90% состоящая из латиноамериканской части населения, принесла фильму $12 млн с 1100+ кинотеатров; для сравнения, предыдущая лента с Эухенио Дербесом в главной роли, «Инструкции не прилагаются», собрала две трети этой суммы с 350 площадок, чтобы добраться в итоге до $44 млн. На этот же итог, а то и больше, теперь рассчитывает и новичок.

Но самым впечатляющим релизом уикенда стало толливудское эпическое фэнтези «Бахубали: Завершение» — сиквел одного из самых успешных индийских фильмов последних лет, выйдя в Штатах на 425 площадках, собрал с них феноменальные $10,1 млн, показав третий в истории старт для неанлоязычного фильма после «Героя» ($18 млн) и «Бесстрашного» ($10,6 млн), выходивших более 10 лет назад. Даже при дальнейших обвалах новичок должен как минимум удвоить свои стартовые деньги к концу проката, что позволит ему войти в десятку неанлоязычных лидеров всех времён.

И лишь в хвосте премьер, таким образом, плелась самая широкая — корпоративный триллер с Эммой Уотсон и Томом Хэнксом «Сфера» размахнулся на 3000+ площадок, но получил с них весьма скромные $9,3 млн, и при резко негативных зрительских рейтингах едва сможет отбить дома производственный бюджет в $18 млн.

Далее сразу пять заметных мартовско-апрельских старожилов дружно опустились чуть менее чем на треть, и в результате «Босс-молокосос» показал $9,1 млн за пятый уикенд и $148,5 млн за месяц проката, «Красавица и чудовище» — $6,4 млн и $480,1 млн, «Уйти красиво» — $3,6 млн и $37,3 млн, «Смурфики» — $3,3 млн и $37,7 млн, «Одарённая» — $3,3 млн и $15,8 млн. У первых двух фильмов впереди ещё по 20-25 миллионов, у всех остальных — от силы по пять.

Уже за пределами десятки лидеров «Затерянный город Z», расширившись до 850+ площадок, снизился на 18% к $1,7 млн за третий уикенд и $4,8 млн подытога, а остающийся главной кассовой сенсацией года хоррор «Прочь» вернулся в 1500+ кинотеатров и показал $1,7 млн за десятый уикенд и $172,5 млн текущей кассы.

Более чем в половине рынков за пределами США стартовали на уходящей неделе «Стражи Галактики 2», собравшие $101 млн эстимейтс — примерно в полтора раза больше, чем первый фильм в тех же странах. В грядущую пятницу комедийный кинокомикс Джеймса Ганна стартует на 4200+ площадках у себя дома, где рассчитывает на похожий рост. Следите за нашими обзорами.

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