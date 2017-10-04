Приквел «Гангстера», Оливия Манн и Адам Драйвер

Сценарист «Нарко» спродюсирует приквел «Гангстера» Ридли Скотта

Соавтор сериала «Нарко» и один из сценаристов сериала «Ганнибал» Крис Бренкето займётся разработкой сериала «Крёстный отец Гарлема», который расскажет предысторию криминальной драмы «Гангстер» Ридли Скотта.

Форест Уитакер сыграет в сериале Бампи Джонсона, заправлявшего в Гарлеме 1960-х, прежде чем власть захватил Фрэнк Лукас, роль которого в фильме Ридли Скотта сыграл Дензел Вашингтон.

«Гангстер по имени Бампи Джонсон был близким другом известного борца за права человека Малкольма Икса, так что сериал расскажет о столкновении между криминальным миром и движением за гражданские права. Это уникальная возможность исследовать современные темы через призму прошлого», — сказал Бренкето.

Кроме этого, сообщается, что Бренкето сейчас работает над сценарием третьей части «Шерлока Холмса» с Робертом Дауни-младшим.

Новости коротко: Оливия Манн в «Колибри», Адам Драйвер в триллере Спайка Ли

Оливия Манн заменит выбывшую из-за нестыковок с расписанием «Аватара» Зои Салдану в экшен-триллере «Колибри» ("Hummingbird") в роли киллера для секретных операций. Фильм снимает шведский дуэт Маркус Крилер и Фредерик Акерстром, для которых это дебют в полнометражном кино, по сценарию Джона Макклейна из знаменитого «Чёрного списка» голливудских сценариев.

Адам Драйвер присоединится к триллеру Спайка Ли «Чёрный клановец» ("Black Klansman"). Фильм рассказывает об афро-американском полицейском из Колорадо, которому удалось успешно проникнуть в местный Ку-клукс-клан и возглавить его, посылая вместо себя на личные встречи белого офицера. Афро-американского полицейского сыграет Джон Дэвид Вашингтон. Драйвер исполнит роль лучшего полицейкого Колорадо Спрингз, работающего под прикрытием, антисоциального перфекциониста, но храброго и преданного офицера. На одну из ролей в картине подписана также Лаура Харриер («Человек-паук: возвращение домой»).

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