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Новости коротко: «Капитан Марвел», Майкл Бэй и биография Хантера Томпсона

Киноблог » Вести с полей » 25 октября 2017, 11:29:57
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Майкл Бэй

Австралийскому актёру Бену Мендельсону («Изгой-Один») предложена роль одного из злодеев в фильме «Капитан Марвел» с Бри Ларсон в одной из главных ролей. Действие «Капитана Марвел» развернется в 1990-е, за несколько лет до появления Железного человека. Кого именно сыграет Мендельсон, пока неизвестно, но предполагается, что это будет роль предводителя пришельцев скруллов. Выход «Капитана Марвел» запланирован на 7 марта 2019 года.

Майкл Бэй спродюсирует фильм по мотивам «Даши-путешественницы» — обучающего мультсериала, выходившего на канале Nickelodeon с 2000 по 2014 год. Сценарием и постановкой картины займётся Николас Столлер, известный свои сотрудничеством с Джаддом Апатовым и Сетом Рогеном. В фильме главная героиня станет подростком и переедет в город к кузену Диего. Картину предполагается выпустить в 2019 году.

Телевизионное подразделение MGM выпустит биографический телесериал о жизни легендарного американского писателя и основателя гонзо-журналистики Хантера Томпсона по сценарию Боба Нельсона («Небраска»). Спродюсирует проект Дэви Холмс, сценарист сериала «Бесстыдники». В 1998 году роль Томпсона исполнил Джонни Депп в фильме Терри Гиллиама «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», снятом по роману Томпсона «Страх и отвращение в Лас-Вегасе. Дикое путешествие в сердце американской мечты», вышедшему в 1971 году. Томпсон покончил с собой в феврале 2005 года.

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