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Comic Con Russia 2017: фоторепортаж

«Форсаж 9» и спин-офф франшизы

Киноблог » Вести с полей Форсаж » 06 октября 2017, 15:58:55
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Форсаж 8

Когда вчера прошли первые новости о переносе «Форсажа 9» на 10 апреля 2020 года, то комментарии были просты и незамысловаты — у франчайза проблемы с идеями, сценарий даже не в состоянии драфта, как говорится, «ишак или падишах продакшн».

Однако чуть позже, когда было объявлено, что на 2019 год назначен спин-офф франшизы с Дуэйном Джонсоном и Джейсоном Стэйтамом в главных ролях, всех словно прорвало, были вытащены на свет все былые обиды и грехи. И тот факт, что большая часть основной команды против сольных спин-оффов как таковых, и история о ссоре Скалы со Стэймамом в начале съёмок «Форсажа 8», из-за которой те почти не появлялись в одном кадре, и всякие феминистские возмущения недостаточной выразительностью женских персонажей и прочая, и прочая.

Круче всего высказался Тайриз Гибсон, который обвинил в своём посте в инстаграме продюсерскую компанию Seven Bucks, основанную Джонсоном, в захвате контроля над франшизой, мол, теперь «Форсаж» вращается исключительно вокруг карьеры бывшего рестлера. «Ждут ли нас очередные "Спасатели Малибу"?» — спрашивает актёр. Под постом — почти сотня тысяч лайков.

Так или иначе, теперь нас ждёт два-три года прилюдных конфликтов и полоскания грязного белья на публике, это не совсем то, чего ждут от Голливуда фанаты, но для посторонних наблюдателей и нас, кинокритиков, это самая мякотка.


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