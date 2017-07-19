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Лондонский кинофестиваль 2017: фоторепортаж

Netflix пообещал выпустить в 2018 году более 80 фильмов

Киноблог » Вести с полей » 18 октября 2017, 12:25:47
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Netflix

Netflix продолжает строить планы по захвату мира. В 2018 году компания планирует выпустить более 80 собственных фильмов. Об этом заявил глава отдела по производству контента Тед Сарандос.

Среди запланированных премьер — не только независимые фильмы, но и крупнобюджетные релизы, такие как «Яркость» Дэвида Эйра с Уиллом Смитом и «Ирландец» Мартина Скорсезе с Аль Пачино и Робертом де Ниро.

Ранее сообщалось, что на производство контента в 2018 году компания собирается потратить $7 млрд. Это сравнимо с годовым бюджетом бюджет всего Голливуда. Недавно Netflix поднял цены в США на двух тарифах — с $9,99 до $10,99 за возможность смотреть фильмы на двух устройствах и с $11,99 до $13,99 за четыре подключенных устройства. Самый дешевый тариф в $7,99 остался неизменным. Прошлый раз компания поднимала цены в октябре 2015 года. Как сообщается, сейчас решение было обусловлено в первую очередь увеличением затрат на производство контента. Акции Netflix выросли на 4% после того, как было объявлено о росте цен.

Напомним, что в мае 2017 года Каннский кинофестиваль объявил об ужесточении правил для кинопроектов, желающих попасть в его конкурсную программу. Начиная с 2018 года, в борьбу за главные призы фестиваля смогут вступать лишь те кинокартины, которые намерены выходить в кинотеатральный прокат на территории Франции. Это решение пролоббировано представителями французского кинопрокатного бизнеса, у которых вызвало большое раздражение заметное присутствие в конкурсных программах этого года фильмов крупных онлайн-видеосервисов Netflix и Amazon.

Тем временем, одна из каннских премьер этого года — фильм Ноя Баумбаха «Истории семьи Майровиц» производства Netflix продолжает удерживать на Rotten Tomatoes рейтинг в 93%, что пока является редкостью для фильмов Netflix.


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