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Бокс-офис США: 20-22 октября, «Геошторм» с треском проваливается

Киноблог » Бокс-офис » 22 октября 2017, 20:06:03
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Геошторм

За океаном уикенд массовых стартов вылился в уикенд массовых провалов — из четырёх новинок адекватной самой себе оказалась лишь одна — очередной Тайлер Перри со своей старушкой Медеей (результат $22 млн при чуть большем бюджете, впрочем, и это в полтора раза хуже прошлогодней предыдущей части). В результате валовая касса не только не выросла, но обвалилась к утомившей всех наблюдателей планке в $80 млн, то есть у нас снова худший результат для данного фрейма с 2007 года, когда лидером стали «30 дней ночи».

Что же касается главного унижения недели, то оно досталось «Геошторму»: $13 млн за стартовый уикенд при бюджете в $120 млн — это едва лучше провального результата двухлетней давности «В сердце моря», а там итогом стала всего четверть сотни. Что тут добавить, ребята постарались ради такого результата. Немного подсластил пилюлю международный прокат, где у фильма уже есть свои полсотни, но мы же понимаем, что хотя бы условной окупаемостью тут теперь не пахнет.

Кроме того, на неделе «Дело храбрых» собрало $6 млн при расходах в $38 млн, а «Снеговик» подобрал с пола три ляма (бюджет $35 млн). Последнее особенно обидно Майклу Фассбендеру, для которого это худший широкий старт в карьере.

Из числа старожилов проката меньше всего обвалились (на 40%) только добирающие своё долгоиграшки вроде «Оно» или «Сделано в Америке», с которыми давно всё ясно, остальные выступили куда хуже — двукратными и трёхкратными падениями.

Хуже всего пришлось, конечно, «Бегущему по лезвию 2049» — $7 млн за третий уикенд и получите $75 млн дома при вдвое больших расходах. По миру тот же в общем расклад, так что фильм по-прежнему окупается лишь наполовину, и это уже не изменится. «Дюна» может смело урезать свой бюджет вдвое.

А вот кто по-прежнему молодец, и, пожалуй, единственный молодец октября — это детский ужастик «Счастливого дня смерти» — за неделю до Хэллоуина кино с миром собрало уже $54 млн за две недели проката при вдесятеро меньшем бюджете.

На этой неделе за океаном всё скромно: выходят «Пила 8» (2700 площадок) и «Субурбикон» (2000). Вытащить прокат вдвоём они не смогут, так что валовая касса снова провалится куда-то к безднам 2000 или даже девяностых, когда доллар стоил почти вдвое больше.

Следите за нашими обзорами.


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