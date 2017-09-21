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Кинокасса России: 12-15 октября, «Салют-7» взлетает, «Сделано в Америке» садится

Киноблог » Бокс-офис » 16 октября 2017, 07:46:39
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Салют-7

Отечественная касса продолжает пребывать в полусонном состоянии, планка в три миллиона билетов за уикенд не покорялась ему уже три месяца, но небольшой всплеск посещаемости два главных новичка недели всё-таки обеспечили даже с учётом конфликта вокруг «Юнивёрсала» и «Рамблер-кассы», которые снизили общие сборы уикенда минимум на 40 миллионов рублей: посещаемость кинотеатров сумела слегка подрасти до 2,4 миллионов зрителей или 650 млн руб. валовой кассы, то есть всё-таки выше прогнозов.

В первую очередь это случилось благодаря относительному успеху «Салюта-7», прокатчики всё-таки сделали выводы из апрельского провала «Времени первых», и новичок в результате собрал в полтора раза больше своего конкурента в этом своеобразном дерби — система «единого бидета» сейчас даёт ему 240 млн руб., 40% валовой кассы и 25 зрителей на сеанс. Теперь нужно всеми силами попробовать вытеснить с четвёртого места российской кассы года недоразумение в лице «Гоголя. Начало», для этого необходимо собрать больше полумиллиарда рублей.

Что касается второй по важности из премьер недели, то многострадальный фильм «Сделано в Америке» сумел без интернет-площадок и крупнейшей сети в стране наскрести 92 млн руб., что в общем неплохо и говорит нам о потенциальных сборах порядка 120, если бы не тот самый конфликт. Учитывая, что спор идёт по сути о лишних (или недостающих, как смотреть) двух процентах потенциальной прибыли «Юнивёрсала», то потерянный сороковник они будут в случае победы в споре возмещать ещё полгода. А в случае уступки, сами понимаете, это чистый убыток. Если же до следующего релиза «Юнивёрсала» — триллера «Снеговик», который случится через месяц, конфликт не будет улажен, убытки снова вырастут.

Возвращаясь к нашему сегодняшнему обзору, прочие премьеры недели собрали следующие суммы: «Поняши в кино» собрали миллион долларов, отечественная фестивальная «Аритмия» — 22 млн руб., чуть ниже стартовало «Заклятье. Наши дни».

На фоне столь массовых стартов старожилы не могли не обвалиться: «Крым» ухнул втрое, на вынос тела добравшись до подытога 320 млн руб., «Бегущий по лезвию 2049» упал ненамного сильнее — в 2,5 раза, собрав за второй уикенд едва сотню лям и таким образом при подытоге в 430 млн руб. полмиллиарда итога всё ещё не гарантированы, наконец «Кингсмен 2» завершают прокат, аккурат преодолев итог оригинала в 650 млн руб. Ну и наконец отечественная комедия «Жизнь впереди» освоила сотню миллионов, что в общем нынче тоже считается за сборы.

На этой неделе за зрителя примутся бороться заокеанский «Геошторм» и отечественный «Последний богатырь», оба в сатурации 1000+ экранов, что даёт нам неплохие шансы на дуплет в полмиллиарда, с учётом же остального проката валовая касса попробует всё-таки подняться до заветных трёх миллионов билетов, или хотя бы собрать 700 миллионов рублей.


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