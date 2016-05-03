«Одинокий волк и волчонок», сериал Куарона и Аффлека

Студия Paramount экранизирует знаменитую мангу

Сценарист Эндрю Кевин Уокер («Семь», «Сонная лощина», «8 миллиметров») поработает над новой адаптацией популярной манги «Одинокий волк и волчонок» для студии Paramount. Джастин Лин спродюсирует проект и в будущем планирует сам занять режиссёрское кресло.

Манга «Одинокий волк и волчонок» впервые вышла в Японии в 1970 году. По мотивам манги было снято шесть фильмов и несколько сериалов. В России франшиза известна под названием «Меч отмщения». В частности, по мотивам «Одинокого волка и волчонка» снята криминальная драма Сэма Мендеса «Проклятый путь».

Студия Paramount пытается запустить проект экранизации манги с 2003 года. Одно время в режиссёрском кресле проекта числился Даррен Аронофски. С 2012 года за адаптацию взялся Джастин Лин и его продюсерская компания Perfect Storm.

Альфонсо Куарон и Кейси Аффлек снимут хоррор-сериал

Альфонсо Куарон и Кейси Аффлек поработают вместе над созданием хоррор-сериала. Проектом занимается производственная компания Anonymous Content, снимающая сериал «Мистер Робот». Несколько каналов уже заинтересовались проектом Куарона.

Названия у проекта пока нет и подробности сюжета также держатся в тайне. Куарон самостоятельно напишет сценарий, а также поставит и спродюсирует проект. Кейси Аффлек исполнит главную роль, а также возьмет на себя функцию исполнительного продюсера.

В 2017 году Аффлек получил премию «Оскар» как лучший актёр в картине «Манчестер у моря».

Куарон стал лауреатом премии «Оскар» в 2014 году за фильм «Гравитация» в номинации «Лучший режиссёр».

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