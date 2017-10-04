Вин Дизель успокоил поклонников «Форсажа»

Вин Дизель опубликовал в своём фейсбуке видео , в котором обрадовал хорошими новостями своих подписчиков и фанатов франчайза «Форсаж», обеспокоенных предполагаемой неприязнью между ним и Дуэйном Джонсоном, случившейся после того, как Джонсон и Джейсон Стэйтам получили свой собственный спин-офф. Дизель рассказал, что студия Universal планирует вернуть Джастина Лина, снимавшего «Форсажи» 3-6, в режиссёрское кресло фильмов «Форсаж 9» и «Форсаж 10», чтобы снова возродить франчайз.

Ранее Джастин Лин давал понять, что убеждён в необходимости возвращения персонажа Джорданы Брюстер — Мии Торетто, по сюжету — сестры персонажа Дизеля и жены персонажа Пола Уокера, погибшего в автокатастрофе во время съёмок в «Форсаже 7». После гибели актёра линия сыгранного Уокером Брайана О'Коннера и его жены была мягко свёрнута, и для фанатов то, каким образом в сюжет будет возвращена Миа Торетто, теперь является дополнительной интригой.

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