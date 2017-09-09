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Бокс-офис США: 13-15 октября, «Счастливого дня смерти» лидирует, «Бегущий по лезвию» останавливается
Второй уикенд октября четвёртый год остаётся без приличной премьеры, так что некогда вознёсшие этот фрейм на вершину фильмы «Заложница 2» и «Исчезнувшая» уходят всё дальше в историю, так что текущие 90+ миллионов долларов ожидаемой валовой кассы это худший результат с 2011 года, когда лидером стала «Живая сталь». Наши поздравления голливудским продюсерам. Впрочем, им сейчас не до сборов, они пытаются отползти от скандала с Вайнштейном.
Впрочем, ещё неделю назад все рассчитывали, что на этой неделе будет существенно работать и, скорее всего, останется лидером «Бегущий по лезвию 2049», однако сначала слабый старт показал ошибочность таких посулов, а потом и второй уикенд забил последний гвоздь в крышку гроба: более чем двукратное падение даёт нам $15 млн за трёхдневку или $60 млн подытога. С учётом мирового проката полторы сотни миллионов бюджета ещё даже не покрыты, то есть на вынос тела тут будет отбита едва ли половина расходов, но пока нет и этого.
Пришлось майку лидера примерять другому фильму, а именно, самой широкой из новинок — микробюджетному хоррору с рейтингом PG-13 «Счастливого дня смерти»: $26 млн — это сразу впятеро больше расходов, а будет ещё минимум столько, не считая продаж по миру. Это просто сезон подростковых хорроров какой-то.
Наконец закрывает список заметных премьер «Иностранец» — террористический боевик с Джеки Чаном собрал с американского рынка $13 млн, но всё это неинтересная мелочь, поскольку фильм уже окупился в Китае, где он как релиз-резидент получает не слёзы, а полноценную долю в сборах.
Ну а завершают обзор череда завершающих прокат фильмов с текущими сборами от 4 до 6 миллионов, из которых «Оно» собрало уже $315 млн (бюджет $35 млн), «Между нами горы» — $20 млн/$35 млн, «Сделано в Америке» — $40 млн/$50 млн, «Кингсмен 2» — $90 млн/$104 млн и наконец «Ниндзяго» собрали свой полтинник при всё так же неизвестном бюджете.
Всё это уныние на следующей неделе будут пытаться расшевелить сразу три премьеры: «Геошторм» (3000+ площадок), «Дело храбрых» (2400) и «Снеговик» (почему-то всего 1800). На заметные сборы и будущее лидерство таким образом из них претендует только фильм-катастрофа, при удачном раскладе он может претендовать на свой полтос на старте, но учитывая плачевное состояние рынка в целом, скорее всего дело ограничится тридцаткой. Общие же сборы если и поднимутся, то не выше сотни на круг.
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