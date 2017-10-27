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Киноблог » Вести с полей Форсаж » 27 октября 2017, 09:53:42
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«Плохие парни» станут сериалом

Гэбриэл Юнион

Компания Primary Wave Entertainment, занимающаяся менеджментом актрисы Гэбриэл Юнион, сыгравшей в съёмках второй части «Плохих парней» роль агента Управления по борьбе с наркотиками Сидни Бёрнетт, снимет телевизионный спинофф-сериал дилогии Майкла Бэя, в котором актриса исполнит главную роль.

За разработку телевизионных «Плохих парней» отвечает продюсер Даг Белград, который работал над запуском первой части. Исполнительными продюсерами станут Джерри Брукхаймер, Джонатан Литман и Кристи Энн Рид.

Триквел «Плохих парней» долгое время планировала снять Sony, но в итоге он выбыл из графика релизов студии.


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