«Плохие парни» станут сериалом

Компания Primary Wave Entertainment, занимающаяся менеджментом актрисы Гэбриэл Юнион, сыгравшей в съёмках второй части «Плохих парней» роль агента Управления по борьбе с наркотиками Сидни Бёрнетт, снимет телевизионный спинофф-сериал дилогии Майкла Бэя, в котором актриса исполнит главную роль.

За разработку телевизионных «Плохих парней» отвечает продюсер Даг Белград, который работал над запуском первой части. Исполнительными продюсерами станут Джерри Брукхаймер, Джонатан Литман и Кристи Энн Рид.

Триквел «Плохих парней» долгое время планировала снять Sony, но в итоге он выбыл из графика релизов студии.

Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/10/27/5356.shtml?1

Смотрите также:

Также в блоге: