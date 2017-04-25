Крис Пайн, Бен Фостер, Мадонна, Ума Турман, «Монахиня», «Аватар 2-5» и «Дэдпул 2»

Крис Пайн и Бен Фостер претендуют на главные роли в историческом эпике «Король-изгой»

Крис Пайн и Бен Фостер снова сыграют ведущие роли в историко-приключенческом эпике Дэвида Маккензи «Король-изгой» ("Outlaw King"). Ранее троица удачно сработалась на съёмках драматического вестерна 2016 года «Любой ценой». Интерес к проекту проявила компания Netflix, однако официально подписанных соглашений пока нет, идёт переговорный процесс.

Пайн должен сыграть одного из величайших шотландских монархов — короля Роберта Брюса, основателя династии Брюсов и организатора обороны страны за независимость против Англии. Бен Фостер претендует на роль его соратника и самого близкого советника, шотландского рыцаря Джеймса Дугласа по прозвищу «Чёрный Дуглас».

Сценарий эпической картины написал Баш Доран, продюсеры: Джиллиан Берри, Ричард Браун и Стив Голин. Съёмки начнутся в августе в Шотландии.

Король Роберт Брюс уже фигурировал в кино в 1995 году в оскароносном фильме Мела Гибсона «Храброе сердце», где его сыграл шотландский актёр Ангус Макфэдьен («Затерянный город Z», «Пила 3-4», «Эквилибриум»).

Таисса Фармига сыграет «Монахиню»

Режиссёр Корин Харди нашёл исполнительницу на главную роль в хоррор-фильм «Монахиня» ("Nun"), спин-офф дилогии Джеймса Вана «Заклятие». Монахиню сыграет Таисса Фармига («Американская история ужасов», «В долине насилия»), младшая сестра Веры Фармиги, исполнителницы главной женской роли в «Заклятиях». Ранее к проекту присоединился Дэмиан Бичир («Омерзительная восьмёрка»).

Напомним, что монахиня появилась в сиквеле «Заклятия» в результате пересъёмок за три месяца до выпуска фильма. По первоначальному замыслу главным злодеем должен был стать рогатый демон, которого в последний момент решили заменить. Идея с другим злобным существом принадлежит Вану, который обратился к студии New Line Cinema с просьбой внести в кино изменения. После полученного разрешения часть сцен пришлось переснимать заново, а в некоторых эпизодах создатели фильма обошлись помощью компьютера. В результате монахиня стала весьма эффектным звеном в истории и вызвала большой интерес.

Сценарий фильма написали Гэри Доберман и Джеймс Ван, который выступит ещё и продюсером картины вместе с Питером Сафраном.

«Монахиня» станет вторым спин-оффом «Заклятия», у которого уже есть история про куклу «Проклятие Аннабель». Съёмки стартуют этим летом в Румынии, прокат фильма назначен на 13 июля 2018 года.

Все упомянутые проекты входят в заявленную New Line Cinema киновселенную «Материалы Уорренов» ("Warren Files"). Её главные герои — супруги Эд и Лоррейн Уоррен, посвятившие свою жизнь исследованию паранормальных явлений. Сюжеты для фильмов почерпнуты из их реальной практики. В фильмах их играют Патрик Уилсон и Вера Фармига соответственно.

Объявлены даты релизов «Аватаров» и «сиквела «Дэдпула»

Наконец, пришло известие, которого уже несколько лет ждали зрители во всём мире — начались съёмки сиквела «Аватара». Участники проекта зафиксировали знаменательное событие на общем снимке с соответсвующей подписью о начале производства. Вместе с тем, был представлен график выхода в прокат всех сиквелов научно-фантастической картины Джеймса Кэмерона, предоставленных студией 20th Century Fox:

«Аватар 2» выходит 18 декабря 2020 года, спустя 11 лет после премьеры оригинальной картины. К своим ролям в сиквел вернутся все ведущие актёры: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер и Стивен Ланг.

«Аватар 3» стартует в прокате 17 декабря 2021 года, «Аватар 4» — 20 декабря 2024 года и «Аватар 5» — 19 декабря 2025 года.

20th Century Fox также объявила релиз «Дэдпула 2», который состоится 1 июня 2018 года. Съёмки фильма начнутся этим летом и тоже в июне при участии Райана Рейнольдса, Джоша Бролина и Зази Битц. Режиссёр — Дэвид Лейтч («Джон Уик», «Взрывная блондинка»), продюсируют картину: Райан Рейнольдс, Саймон Кинберг и Лорен Шулер Доннер.

Студия также анонсировала релизы двух фильмов из вселенной «Людей Икс». Это — «Люди Икс: Новые мутанты», которые выйдут 13 апреля 2018 года, и «Люди Икс: Тёмный феникс», чья премьера назначена на 2 ноября 2018 года.

Universal Pictures планирует биографический фильм о Мадонне

Кинокомпания Universal Pictures планирует производство музыкально-биографической картины «Блондинка с амбициями» ("Blond Ambition") о Мадонне. Название фильма отсылает к третьему мировому турне певицы, состоявшемуся в 1990 году.

События развернутся в 1980-е годы в Нью-Йорке. Мадонна работает над своим дебютным альбомом "Madonna", отчаянно пытается добиться известности и влиться в музыкальную индустрию, которая пренебрежительно смотрит на женщин, отвоёвывающих в ней своё место.

Сценарий к фильму написала Элиз Холландер, студия позаимствовала его из голливудского Чёрного списка за прошлый год. Режиссёра у проекта пока нет, зато есть продюсеры Майкл де Лука, Бретт Ратнер и Джон Зэозирни от компании Bellvue Productions.

Ума Турман сыграет в комедии «Война с дедушкой»

Ума Турман присоединилась к актёрам кинокомедии «Война с дедушкой» ("War With Grandpa") по одноимённому роману Роберта Киммела Смита 1984 года. Также в фильме снимаются: Роберт де Ниро, Кристофер Уокен, Роб Риггл («Мачо и ботан», «Мальчишник в Вегасе»), Юджин Леви и Макс Дженкинс.

Де Ниро сыграет недавно овдовевшего деда, который из-за больной ноги переселяется из комнаты на чердаке в комнату своего внука Питера (Дженкинс), а тот в свою очередь отправляется на чердак. Парня терзают противоречивые чувства: с одной стороны — любимый дедушка, а с другой — любимая комната, которой пришлось пожертвовать. Питер с помощью своих друзей разрабатывает хитроумный план по её возвращению, но с удивлением обнаруживает, что дедуля и сам не промах.

Ума Турман и Роб Риггл сыграют родителей Питера, а Кристофер Уокен — старого приятеля деда.

Авторы адаптированного сценария — Мэтт Эмбер и Том Астл, режиссёр — Тим Хилл («Элвин и бурундуки», «Гарфилд 2», «Бунт ушастых»). Финансируют проект компании Tri G LLC и Marro Films, продюсеры: Рэндалл Эммет и Джордж Фурла. Релиз фильма ранее был назначен на текущий год, однако съёмки начались буквально вчера.

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