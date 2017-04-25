Объявлены даты релизов «Аватаров» и «сиквела «Дэдпула»

Наконец, пришло известие, которого уже несколько лет ждали зрители во всём мире — начались съёмки сиквела «Аватара». Участники проекта зафиксировали знаменательное событие на общем снимке с соответсвующей подписью о начале производства. Вместе с тем, был представлен график выхода в прокат всех сиквелов научно-фантастической картины Джеймса Кэмерона, предоставленных студией 20th Century Fox:

«Аватар 2» выходит 18 декабря 2020 года, спустя 11 лет после премьеры оригинальной картины. К своим ролям в сиквел вернутся все ведущие актёры: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер и Стивен Ланг.

«Аватар 3» стартует в прокате 17 декабря 2021 года, «Аватар 4» — 20 декабря 2024 года и «Аватар 5» — 19 декабря 2025 года.

20th Century Fox также объявила релиз «Дэдпула 2», который состоится 1 июня 2018 года. Съёмки фильма начнутся этим летом и тоже в июне при участии Райана Рейнольдса, Джоша Бролина и Зази Битц. Режиссёр — Дэвид Лейтч («Джон Уик», «Взрывная блондинка»), продюсируют картину: Райан Рейнольдс, Саймон Кинберг и Лорен Шулер Доннер.

Студия также анонсировала релизы двух фильмов из вселенной «Людей Икс». Это — «Люди Икс: Новые мутанты», которые выйдут 13 апреля 2018 года, и «Люди Икс: Тёмный феникс», чья премьера назначена на 2 ноября 2018 года.

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