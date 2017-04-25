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Крис Пайн и Бен Фостер претендуют на главные роли в историческом эпике «Король-изгой»
Крис Пайн и Бен Фостер снова сыграют ведущие роли в историко-приключенческом эпике Дэвида Маккензи «Король-изгой» ("Outlaw King"). Ранее троица удачно сработалась на съёмках драматического вестерна 2016 года «Любой ценой». Интерес к проекту проявила компания Netflix, однако официально подписанных соглашений пока нет, идёт переговорный процесс.
Пайн должен сыграть одного из величайших шотландских монархов — короля Роберта Брюса, основателя династии Брюсов и организатора обороны страны за независимость против Англии. Бен Фостер претендует на роль его соратника и самого близкого советника, шотландского рыцаря Джеймса Дугласа по прозвищу «Чёрный Дуглас».
Сценарий эпической картины написал Баш Доран, продюсеры: Джиллиан Берри, Ричард Браун и Стив Голин. Съёмки начнутся в августе в Шотландии.
Король Роберт Брюс уже фигурировал в кино в 1995 году в оскароносном фильме Мела Гибсона «Храброе сердце», где его сыграл шотландский актёр Ангус Макфэдьен («Затерянный город Z», «Пила 3-4», «Эквилибриум»).
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