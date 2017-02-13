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5 лучших роликов недели: «Стражи галактики 2», реклама Софии Копполы и Арми Хаммер в России
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.
София Коппола сняла рекламу для «Келвин Кляйна» с Кирстен Данст (спойлер: на 48 секунде):
Трейлер «Зверополиса» в духе «Чужого»:
Арми Хаммер рассказывает о своей последней поездке в Россию:
Актёрский состав «Стражей галактики 2» развлекается в шоу Джимми Киммела:
Симпатичный клип Febueder:
На этом всё.
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