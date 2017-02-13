5 лучших роликов недели: «Стражи галактики 2», реклама Софии Копполы и Арми Хаммер в России

Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.

София Коппола сняла рекламу для «Келвин Кляйна» с Кирстен Данст (спойлер: на 48 секунде):





Трейлер «Зверополиса» в духе «Чужого»:





Арми Хаммер рассказывает о своей последней поездке в Россию:





Актёрский состав «Стражей галактики 2» развлекается в шоу Джимми Киммела:





Симпатичный клип Febueder:





На этом всё.

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