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Арми Хаммер намекнул на продолжение «Агентов А.Н.К.Л.»
Звезда шпионского триллера «Агенты А.Н.К.Л.» Арми Хаммер говорит, что сценарист и продюсер фильма Лайонел Уигрэм пишет его продолжение. Известие многим показалась маловероятным, поскольку картина Гая Ритчи, снятая за $75 млн не стала хитом проката, хотя и обрела много фанатов по всему миру. В мировом прокате сборы составили $109, 845 млн, а в американском — всего лишь $45, 445 млн.
В основе проекта — популярный одноимённый телесериал 1960-х годов о двух агентах ведущих мировых спецслужб Наполеоне Соло из ЦРУ и Илье Курякине из КГБ, вынужденных объединиться, чтобы уберечь мир от международной преступной организации, жаждущей заполучить в свои руки ядерное оружие и технологии его производства. Единственной зацепкой в этом деле является Габи — дочь пропавшего немецкого учёного, который, согласно их данным, работает на преступников. Агенты отправляются на встречу с девушкой.
Соло в картине сыграл Генри Кэвилл, Курякина — Хаммер и Габи — Алисия Викандер. Также в фильме снимались: Хью Грант, Джаред Харрис и Элизабет Дебики.
По словам Хаммера, он рассказал Лайонелу Уигрэму о том, что его всё время спрашивают о продолжении фильма, поэтому он вынужден перенаправить вопрос ему, на что Уигрэм пообещал написать сценарий. Не будем забывать, что официальных заявлений относительно сиквела «Агентов А.Н.К.Л.» пока сделано не было. Ну и тот факт, что сценарий пишется, вовсе не означает, что фильм по нему будет непременно снят.
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