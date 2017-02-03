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Корин Харди будет снимать «Монахиню»
Корин Харди («Из тьмы») назначен режиссёром «Монахини» ("Nun"), спин-оффа хоррор-дилогии Джеймса Вана «Заклятие», главные роли в которой сыграли Патрик Уилсон и Вера Фармига.
Картина станет вторым спин-оффом «Заклятия» после «Аннабель», у которой есть уже сиквел, выходящий в прокат 11 августа этого года. Интересно, что монахиня появилась в сиквеле «Заклятия» в результате пересъёмок за три месяца до выпуска фильма. По первоначальному замыслу главным злодеем должен был стать рогатый демон, которого в последний момент решили заменить. Идея с другим злобным существом принадлежит Вану, который обратился к студии New Line Cinema с просьбой внести в кино изменения. После полученного разрешения часть сцен пришлось переснимать заново, а в некоторых эпизодах создатели фильма обошлись помощью компьютера. В результате монахиня стала весьма эффектным звеном в истории и вызвала большой интерес.
Сценарий фильма написали Гэри Доберман и Джеймс Ван, который выступит ещё и продюсером картины вместе с Питером Сафраном. Проект войдёт в создаваемую New Line Cinema киновселенную «Материалы Уорренов» ("Warren Files"). Её главные герои — супруги Эд и Лоррейн Уоррен, посвятившие свою жизнь исследованию паранормальных явлений. Сюжеты для фильмов почерпнуты из их реальной практики.
Между тем, режиссёр Корин Харди числится ещё режиссёром «Ворона» с Джейсоном Момоа в главной роли. Проект ушёл из кинокомпании Relativity и в настоящее время подыскивает новую студию.
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