Мадс Миккельсен, Уилл Смит, Майкл Шеннон и Майкл Б. Джордан

Мадс Миккельсен снимается в триллере «Арктика»

Мадс Миккельсен играет ведущую роль в триллере о выживании «Арктика» ("Arctic"). Режиссёр — дебютант в большом кино Джо Пенна. Он же написал сценарий совместно с Райаном Моррисоном.

Персонаж Миккельсена в результате несчастного случая застрял в Арктике и теперь должен решить: остаться в относительной безопасности в своём лагере и просто ждать спасения, или выбраться в цивилизацию, предприняв путешествие через неизведанные земли с огромным риском для жизни.

Производство картины в настоящее время уже началось. Съёмки проходят в горах Исландии при поддержке компаний: Armory Films, Union Entertainment Group и Pegasus Pictures. Продюсеры — Крис Лемоул, Тим Зэджэрос и Ноа Хеусснер, исполнительный продюсер — Марта де Лаурентис, ранее уже сотрудничавшая с Миккельсеном на телесериале «Ганнибал», где актёр также сыграл ведущую роль.

Релиз «Арктики», как полагают, может состояться до конца этого года.

Уиллу Смиту предложили роль джина в сказке «Аладдин»

Уилл Смит договаривается об участии в фильме по мотивам полнометражного диснеевского мультфильма 1992 года «Аладдин». Актёру предложили роль джина, которого в оригинале озвучивал Робин Уильямс. Сценарий киноадаптации написал Джон Огаст («Труп невесты», «Чарли и шоколадная фабрика»), режиссёр — Гай Ритчи.

Мультфильм был снят по мотивам известной арабской сказки об Аладдине из «1001 ночи», многие детали которой были изменены. Весь сюжет строится вокруг обладания волшебной лампой, внутри которой живёт джинн, способный исполнить любые три желания своего хозяина. Лампа тысячи лет хранится в Пещере Чудес, куда может войти только достойный из достойнейших. Властолюбивый визирь Джафар города Аграбы узнаёт о существовании лампы и решает ею завладеть. Он подкупает одного из воров, чтобы тот вынес её из пещеры, однако он так и не возвращается. Тем временем, дочь султана Аграбы Жасмин, уставшая от жизни во дворце, сбегает из дома и оказывается на улицах города, где её принимают за воровку. Местный воришка с доброй душой по имени Алладин встречает девушку и выручает её из неприятностей. Джафар с помощью колдовства узнаёт, что именно Аладдин может войти в пещеру с лампой — так их пути пересекаются. Он приказывает страже поймать юношу и бросить в тюрьму, после чего переодевается в старого узника и «помогает» ему сбежать, а взамен просит принести ему волшебную лампу. С этого момента начинаются захватывающие приключения Аладдина.

В современной версии будет сохранена вся музыка из оригинального мультфильма, хотя сама история, как нам обещают, будет представлена в несколько ином ракурсе.

В настоящее время идёт кастинг на главные роли Аладдина и принцессы Жасмин.

Продюсирует картину Дэн Лин («Шерлок Холмс», «Лего») от компании Lin Pictures.

Майкл Шеннон и Майкл Б. Джордан подписались на экранизацию «451 градуса по Фаренгейту»

HBO анонсировал адаптацию романа классика научной фантастики Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Главные роли в телефильме сыграют Майкл Шеннон и Майкл Б. Джордан («Крид: Наследие Рокки»).

Антиутопический роман Брэдбери описывает тоталитарное общество победивших масс-медиа и потребительского мышления, в котором сжигают все книги, позволяющие задумываться о жизни; их хранение является преступлением, а все люди, способные критически мыслить, оказываются вне закона.

Джордан будет играть главного героя Гая Монтэга, который работает «пожарным», освобождая человечество от вредных книг. Однако вскоре он разочаровывается в главных ценностях общества и присоединяется к подпольной группе людей, спасающих книги, заучивая их наизусть. Шеннон сыграет капитана Битти, начальника Монтэга.

Сценарий пишут Рамин Бахрани и Амир Надери, с которыми Майкл Шеннон работал на съёмках драмы «99 домов», где Бахрани был ещё и режиссёром. Он же возглавит съёмки «451 градуса по Фаренгейту».

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