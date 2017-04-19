|
Сериалы: «Электрические мечты Филипа К. Дика» и «Кинг Конг»
Стив Бушеми, Грег Киннер и Мирей Инос сыграют в «Электрических мечтах Филипа К. Дика»
Стив Бушеми, Мирей Инос и Грег Киннер примут участие в съёмках научно-фантастического телесериала «Электрические мечты Филипа К. Дика» ("Philip K. Dick's Electric Dreams"), куда ранее зачислился Брайан Крэнстон.
Каждый эпизод 10-серийной антологии представит собой целостную драматическую историю, которая проиллюстрирует пророческое видение писателя-фантаста.
Авторы сценария и исполнительные продюсеры проекта: Дональд Д. Мур («Звёздный крейсер Галактика», «Каприка»), Майкл Диннер («Сыны анархии», «Анатомия страсти»), Трэвис Бичем («Тихоокеанский рубеж»), Ди Рииз, Мэттью Грэм, Дэвид Фарр и Джек Торн («Сокровище нации»).
Киннер и Инос сыграют супружескую пару в эпизоде «Вещь отца» ("Father Thing") о вторжении пришельцев, которые на самом деле являются опасными монстрами, постепенно замещающими собой людей. Персонаж Киннера становится одним из первых замещённых, а его сын Чарли (Джек Гор) единственным, кто понимает нависшую над человечеством угрозу и отчаянно пытается спасти свою мать от замещения.
Стив Бушеми сыграет в эпизоде «Сумасшедший алмаз» ("Crazy Diamond") в стиле нуар и с чёрным юмором. Его персонаж — самый обычный человек по имени Эд Моррис, решивший помочь таинственной красавице, обратившейся к нему с незаконным предложением. Женщина оказывается синтетической.
Также в сериале снимаются: Тимоти Сполл, Джек Рейнор, Бенедикт Вонг и Джеральдин Чаплин.
В производстве принимают участие Channel 4 и Sony Pictures Television. Показ состоится на медиа-сервисе Amazon, дата премьеры пока не назначена.
У Кинг Конга будет свой телесериал
Компании MarVista Entertainment и IM Global Television объявили о создании совместными усилиями телесериала «Кинг Конг». Они профинансируют проект, который никак не связан с вышедшим недавно приключенческим фильмом «Конг: Остров Черепа».
Основой для сериала послужит разнообразная вселенная Кинг Конга, правами на которую владеет DeVito ArtWorks. Это будет современный рассказ, продолжающий классическую историю Мериана Купера, главной героиней которой станет женщина в окружении разношёрстной команды, отправившейся на таинственный остров Черепа в поисках всевозможных загадок и острых ощущений.
Сценарий напишут Джонатан Пеннер и Стэйси Тайтл, они же выступят исполнительными продюсерами.
Следите за нашими новостями, а Кинокадр проследит за всеми остальными.
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/04/19/5154.shtml
Написать комментарий:
Смотрите также:
Раздел Вести с полей
«Дэдпул 2», «Фантастические твари 2», Бенедикт Камбербэтч, Дональд Сазерленд и Дольф Лундгрен | 13/04
Софи Тёрнер и Аса Баттерфилд снимаются в научно-фантастическом ромкоме «Помешанный на времени» | 12/04
Также в блоге:
5 лучших роликов недели: Star Wars: Battlefront II, «Семейка Аддамс» и Гал Гадот » Ссылка дня » 16/04
Ролики россыпью: «Тор 3», «Лига справедливости», «Оно», «Валериан», «Человек-паук» и сериалы » Ссылка дня » 10/04
|
20 апреля, четверг
Мадс Миккельсен играет ведущую роль в триллере о выживании «Арктика». Режиссёр — дебютант в большом кино Джо Пенна...
Уилл Смит договаривается об участии в фильме по мотивам полнометражного диснеевского мультфильма 1992 года «Аладдин»...
HBO анонсировал адаптацию романа классика научной фантастики Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»...
Гадкий я 3, Despicable Me 3
Прокат в России: 29 июня 2017 года
» TV-ролик
19 апреля, среда
Стив Бушеми, Мирей Инос и Грег Киннер примут участие в съёмках научно-фантастического телесериала «Электрические мечты Филипа К...
Компании MarVista Entertainment и IM Global Television объявили о создании совместными усилиями телесериала «Кинг Конг»...
Стражи Галактики 2, Guardians of the Galaxy Vol. 2
Прокат в России: 4 мая 2017 года
» Отрывок
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales
Прокат в России: 25 мая 2017 года
Рейд: Пуля в голове: Только боль
Форсаж 8: Судьба Фуриосы
Девчонки: Финал: Пока-пока
Открытие: Лекарство от жизни
Время первых: Два фильма
|
|
|
|
|
«Форсаж 8», отзыв «Время первых», рецензия «Рейд: Пуля в голове», отзыв «Призрак в доспехах», рецензия Сериал «Родина», 6 сезон, отзыв Сериал «Девчонки», финал, отзыв «Пустота», отзыв «Последствия», рецензия «Ходячие мертвецы», отзыв «Уйти красиво», рецензия «Жена смотрителя зоопарка», рецензия «Открытие», отзыв