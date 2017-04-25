Universal Pictures планирует биографический фильм о Мадонне

Кинокомпания Universal Pictures планирует производство музыкально-биографической картины «Блондинка с амбициями» ("Blond Ambition") о Мадонне. Название фильма отсылает к третьему мировому турне певицы, состоявшемуся в 1990 году.

События развернутся в 1980-е годы в Нью-Йорке. Мадонна работает над своим дебютным альбомом "Madonna", отчаянно пытается добиться известности и влиться в музыкальную индустрию, которая пренебрежительно смотрит на женщин, отвоёвывающих в ней своё место.

Сценарий к фильму написала Элиз Холландер, студия позаимствовала его из голливудского Чёрного списка за прошлый год. Режиссёра у проекта пока нет, зато есть продюсеры Майкл де Лука, Бретт Ратнер и Джон Зэозирни от компании Bellvue Productions.

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