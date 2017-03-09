Бокс-офис США: 14-16 апреля, «Форсаж» идёт на снижение

Целое десятилетие сборы франчайза «Форсаж» шли исключительно вверх, однако заоблачные показатели седьмого фильма после гибели Пола Уокера и сыгравшей на этом рекламы стали очевидным потолком, после которого главный вопрос состоял в том, насколько заметным станет падение следующей части. «Форсаж 8» ответил на него стартовой цифрой в $98,8 млн экчуалс, с которой он не только отстал от Ф7 ($147 млн) аж на треть, но сразу же съехал обратно к сборам шестого фильма ($97,4 млн), а его эверидж ввиду огромного числа кинотеатров оказался ниже, чем даже у Ф5 ($22,9 тыс. против $23,7 тыс.) Понятно, что касса по-прежнему огромная, но неожиданно, что абсолютно вся публика, обеспечившая Ф7 полуторакратный прирост по сравнению с Ф6, сразу же покинула борт; здесь новичку не помогло и то, что он прибыл после переполненного блокбастерами марта, в то время как седьмой фильм был первым высокобюджетным тяжеловесом 2015 года. Итоговые домашние сборы Ф8 по графику четырёх предыдущих частей теперь составят $225-235 млн против $353 млн седьмого и $238 млн шестого фильма.

Но если у себя дома новичок стал редким релизом, который собрал на старте девятизначную сумму и при этом не совсем достиг прогнозов, то в остальном мире ему хватило сил поставить рекорды — к вечеру воскресенья на его счету $433,2 млн за пределами США и, соответственно, $532 млн общемировой кассы, в обоих случаях позади остаются до сих пор непревзойдённые показатели «Мира Юрского периода» ($316,7 млн) и «Пробуждения Силы» ($529 млн) соответственно. Важное примечание заключается в том, что Форсаж единственным из этих трёх фильмов сразу же стартовал в Китае, где ему достался $191 млн — новый рекорд для этого рынка. Но в любом случае финальные сборы новичка вне США теперь составят никак не меньше $900 млн, что будет означать куда более разумное падение менее чем на 25% по сравнению с Ф7 ($1,165 млрд). Общемировая касса, таким образом, нацеливается как минимум на $1,1 млрд, что расположит её ровно между цифрами шестой ($789 млн) и седьмой ($1,518 млрд) частей.

Лидировавшие в течение предыдущих двух недель семейные хиты «Босс-молокосос», и «Красавица и чудовище» дружно опустились чуть более чем на 40%; результатом для мультфильма стали $15,5 млн за третий уикенд и $116,3 млн подытога, а для диснеевского фэнтези — $13,6 млн за пятые выходные и $454,6 млн за месяц проката, кроме того, на этой же неделе оно получило себе вожделенный общемировой миллиард. У себя дома обе ленты должны собрать ещё по 35-45 миллионов.

Следом второнедельные «Смурфики» и «Уйти красиво» упали сразу же вдвое, что привело смурфов к $6,5 млн за уикенд и $24,7 млн за 10 дней проката, а стариков — к $6,4 млн и $23,4 млн соответственно, впереди у них ещё максимум по пятнашке. За ними скромно стартовала отполированная инди-драма Марка Уэбба с Крисом Эвансом «Одарённая» — расширившись с 56 до 1100+ площадок, фильм собрал с них $3 млн и довёл подытог до $4,4 млн, к концу проката он вряд ли соберёт и десятку.

Все прочие заметные старожилы последних недель и месяцев собрались в кучу, на вершине которой хоррор «Прочь» рутинным для себя образом показал лучшее падение в десятке лидеров, снизившись на 28% к $2,9 млн за восьмой уикенд и $167,5 млн текущей кассы. Остальные под давлением новичка и потерянных площадок просели вдвое или сильнее, и в результате «Могучие рейнджеры» показали $2,9 млн за уикенд и $80,6 млн подытога, «Конг» — $2,7 млн и $161,2 млн, «Призрак в доспехах» — $2,4 млн и $37 млн, «Логан» — $1,9 млн и $221,6 млн.

Что касается второй половины апреля, то прокатчики коллективно побоялись совать между «Форсажем» и официальным началом летнего сезона хоть что-то, имеющее реальный потенциал, а потому на следующей неделе стартует целая россыпь средне- и узкопрокатных релизов — трэшовый психотриллер «Наваждение» (2350+), историческая драма с Кристианом Бэйлом и Оскаром Айзеком «Обещание» (2000), псевдодокументальный хоррор «Забытый Феникс» (1500), диснеевская документалка о мире животных «Рождённый в Китае» (1500), а также звёздная экшн-комедия Бена Уитли «Перестрелка» и, наконец, эпическая приключенческая драма Джеймса Грэя «Затерянный город Z». Следите за нашими обзорами.

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