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Киноблог » Вести с полей » 25 апреля 2017, 16:08:21
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Таисса Фармига сыграет «Монахиню»

Таисса Фармига

Режиссёр Корин Харди нашёл исполнительницу на главную роль в хоррор-фильм «Монахиня» ("Nun"), спин-офф дилогии Джеймса Вана «Заклятие». Монахиню сыграет Таисса Фармига («Американская история ужасов», «В долине насилия»), младшая сестра Веры Фармиги, исполнителницы главной женской роли в «Заклятиях». Ранее к проекту присоединился Дэмиан Бичир («Омерзительная восьмёрка»).

Напомним, что монахиня появилась в сиквеле «Заклятия» в результате пересъёмок за три месяца до выпуска фильма. По первоначальному замыслу главным злодеем должен был стать рогатый демон, которого в последний момент решили заменить. Идея с другим злобным существом принадлежит Вану, который обратился к студии New Line Cinema с просьбой внести в кино изменения. После полученного разрешения часть сцен пришлось переснимать заново, а в некоторых эпизодах создатели фильма обошлись помощью компьютера. В результате монахиня стала весьма эффектным звеном в истории и вызвала большой интерес.

Сценарий фильма написали Гэри Доберман и Джеймс Ван, который выступит ещё и продюсером картины вместе с Питером Сафраном.

«Монахиня» станет вторым спин-оффом «Заклятия», у которого уже есть история про куклу «Проклятие Аннабель». Съёмки стартуют этим летом в Румынии, прокат фильма назначен на 13 июля 2018 года.

Все упомянутые проекты входят в заявленную New Line Cinema киновселенную «Материалы Уорренов» ("Warren Files"). Её главные герои — супруги Эд и Лоррейн Уоррен, посвятившие свою жизнь исследованию паранормальных явлений. Сюжеты для фильмов почерпнуты из их реальной практики. В фильмах их играют Патрик Уилсон и Вера Фармига соответственно.


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Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/04/25/5161.shtml?1
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