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Ролики россыпью: «Звёздные войны: Последние джедаи», «Трансформеры 5» и «Телохранитель киллера»

Киноблог » Ссылка дня » 24 апреля 2017, 19:04:23
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Ролики россыпью: Звёздные войны: Последние джедаи , Трансформеры 5 , Пираты Карибского моря 5 и Телохранитель киллера

Звёздные войны: Последние джедаи, трейлеры
Звёздные войны: Последние джедаи
трейлеры

Главная премьера последних двух недель — первый трейлер восьмого эпизода «Звёздных войн» — «Последние джедаи». Все ключевые лица показали, немного эпика — тоже (хотя в трейлере Battlefront 2 его значительно больше, и он там круче). Но почему-то совсем-совсем не цепляет.

Далее показался первый тизер «Kingsman 2» — пока ничего не понятно, но большой ролик скоро.

Райан Рейнольдс продолжает дедпульничать везде, где можно. Теперь, вот, в криминальной комедии «Телохранитель киллера», в своих промо сразу начавший стебать «Телохранитель» с Костнером и Уитни Хьюстон. Ну, и фильм обещает быть очень смешным и слегка пародийным.

У «Трансформеров 5» — очередной большой трейлер, эпик зашкаливает, и в целом всё очень свежо. Много экшена в международных трейлерах новой «Мумии», новых «Пиратов Карибского моря» и новой комедии Эдгара Райта с дурацким русским названием «Малыш на драйве». Также свежие трейлеры у биографической драмы с Робертом де Ниро «Волшебник лжи», женского триллера Софии Копполы «Роковое влечение» (но там много спойлеров) и джонуик-экшена «Взрывная блондинка» с Шарлиз Терон.

Из нового жанрового кино: очередная драма про операцию «Антропоид» под названием «Человек со стальным сердцем», драматический пацифистский триллер «Дрон» с Шоном Бином в роли оператор беспилотника, драма «Уэйкфилд» с Брайаном Крэнстоном в роли бомжа, борновый экшн для подростков «Американский убийца», дубовая, явно в будущем оскароносная драма «Детройт» Кэтрин Бигелоу, отечественная патриотическая агитка «Движение вверх» и две картины на библейскую тематику — богохульная сатира «Маленькие часы» о развратных средневековых монашках и суровая драма об ирландских монахах «Паломничество» с Бернталем.

Первые отрывки — у скоро выходящих фильмов «Сфера», «Стражи галактики 2», романтической комедии «Моя девушка — монстр» и военной драмы «Песчаный замок». Телеролики — у «Гадкого я 3», «Спасателей Малибу» и «Перестрелки».

На этом всё.


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Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/04/24/5160.shtml
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