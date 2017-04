Леонардо ди Каприо, Роберт де Ниро, Мартин Скорсезе, Энг Ли и спин-офф «Форсажа 8»

Леонардо ди Каприо и Роберт де Ниро планируют сниматься в криминальной драме Мартина Скорсезе

Леонардо ди Каприо, Роберт де Ниро и Мартин Скорсезе планируют поучаствовать в совместном проекте с необычным названием «Убийцы цветочной луны» ("Killers of the Flower Moon"). Картина является киноадаптацией документальной книги Дэвида Грэнна «Убийцы цветочной луны: Убийства осейджей и рождение ФБР» ("Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI").

События разворачиваются в 1920-х годах на территории индейского племени Осейджи в штате Оклахома на землях, богатых нефтяным месторождением. Коренные американцы стали его заложниками. Местные жители погибали один за другим, кого-то отравили, кого-то застрелили, но большинство умирало при таинственных обстоятельствах. Расследование загадочных убийств было смертельно опасным делом. Все, кого привлекали необъяснимые события, отправлялся вслед за погибшими. Как только число жертв достигло двадцати четырёх человек, происходящее привлекло внимание ФБР. Для бюро это дело стало одним из первых серьёзных расследований преступлений такого масштаба, в котором они наделали много ошибок, чем усугубили ситуацию. Молодой директор ФБР Дж. Эдгар Гувер обратился за помощью к бывшему техасскому рейнджеру Тому Уайту, который организовал секретную команду, включая единственного работавшего в бюро индейца. Агенты заполонили собой загадочный регион, где успешно растворились, и начали собирать информацию об одном из самых чудовищных преступлений в американской истории.

Де Ниро и ди Каприо присматриваются к двум ключевым ролям в фильме, каким именно — не указывается. Скорсезе планирует возглавить съёмки в качестве режиссёра. Когда проект дойдёт до производства пока неизвестно, поскольку находится на ранней стадии разработки.

Universal Pictures занялась разработкой спин-оффа «Форсажа 8»

Universal Pictures приступила к разработке спин-оффа «Форсажа 8», главными действующими лицами которого станут агент Люк Хоббс и Деккард Шоу в исполнении Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтама. Их совместная сцена, которую должны были показать после финальных титров восьмой части, была в последний момент вырезана по требованию Вина Дизеля, являющегося не только ведущим исполнителем франшизы, но и одним из её продюсеров. Актёра/продюсера якобы взбесило то, что решение было принято без его ведома. Сцену удалили, но, как говорят, она была настолько химически заряженной, что вызвала сильное желание студии снять спин-офф о персонажах Джонсона и Стэйтама.

Сценарий фильма напишет ветеран франшизы Крис Морган. Будет ли использована в нём упомянутая сцена пока неизвестно. По неподтверждённой пока официально информации в истории будет задействован персонаж Шарлиз Терон — злодейка Сайфер, на поиски которой отправятся, объединившись, агент Хоббс и Деккард Шоу. Соглашения с актёрами ещё не подписаны, но встречи с ними по данной теме уже состоялись.

Напомним, что восьмой «Форсаж» вышел в прокат в начале апреля и продолжает выходить в других странах. В первую неделю фильм собрал внушительные $685 млн. Картина стала началом заключительной трилогии. Выход девятой и десятой части планируется на 19 апреля 2019 года и 2 апреля 2021 года соответственно.

Энг Ли присматривается к научно-фантастическому триллеру «Близнецы»

Энг Ли планирует возглавить съёмки научно-фантастического экшен-триллера «Близнецы» ("Gemini Man") о пожилом киллере-суперпрофессионале, который вынужден вступить в борьбу с молодым и сильным клоном себя самого.

Проекту, придуманному Дарреном Лемке, уже двадцать лет. Одно время его хотел снимать Тони Скотт, потом Кёртис Хэнсон («Секреты Лос-Анджелеса», «8-я миля») и Джо Карнахан. Сценарий в разное время правили: Дэвид Бениофф, Брайан Хелгеленд и Эндрю Никкол, а на главную роль претендовал Мел Гибсон. Однако он также не стал единственным. Несколько лет назад Карнахан предлагал отдать её Клинту Иствуду.

Особенность данного проекта и одновременно его главная проблема заключалась в том, чтобы в обеих ролях задействовать одного и того же актёра, используя ультрасовременные спецэффекты. Сейчас, кажется, как раз наступило то самое время, когда появились практически совершенные технические возможности омолодить актёра на необходимое количество лет, а значит у проекта появились реальные шансы дойти до производства, тем более, что его продюсером выступает сам Джерри Брукхаймер.

