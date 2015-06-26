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Кинокасса России: 13-16 апреля, «Форсаж 8» гонится за предшественником
Если у себя дома «Форсаж 8» собрал на старте традиционно огромные деньги, но сразу же безнадёжно отстал от рекордов седьмой части, то у нас он преподнёс обратный сюрприз, значительно превзойдя прогнозы и показав минимальное отставание от предшественника.
Подмяв под себя ровно 75% валовой кассы, после худшего уикенда года подскочившей почти вдвое и вновь оказавшейся к северу от миллиарда, новичок насчитал к утру понедельника 803 млн руб., с которыми почти догнал рекордный в своё время показатель Ф7 (857 млн) и показал шестой старт в истории — помимо предыдущей серии франшизы, впереди тут «Дэдпул» (964 млн), «Пробуждение Силы» (881 млн), «Миньоны» (865 млн) и «Мстители 2» (818 млн). Осталось узнать, хватит ли сил у фильма удвоить эту сумму до конца проката, и обгонит ли его стартовую цифру ещё кто-нибудь в этом году.
Второй и последней историей минувших выходных стало «Время первых» — после, мягко говоря, неважного старта фильм силами своих зрительских рейтингов, сохранённых больших залов и массово приведённых в кино школьников выдал нам заявленное падение на 15%, то есть удержался заметно лучше даже, например, таких отметившихся своей выносливостью зрительских хитов, как «Горько» (21%) и «Легенда номер 17» (26%). В деньгах это вылилось в 127 млн руб. за второй уикенд и 338 млн руб. за 11 дней проката, и теперь у фильма мигом появился шанс подобраться к итоговым 600 миллионам. Впрочем, для окупаемости затрат этого все равно не хватит.
В остальном хоть что-то заметное собрал лишь «Босс-молокосос» — с падением на 60% мультфильм показал 42 млн руб. за четвёртые выходные и 1,472 млрд руб. подытога, осталось лишь дотянуть до полутора миллиардов. Из прочих закругляющих прокат старожилов «Смурфики», «Призрак в доспехах» и «Уйти красиво» собрали за уикенд по 15-17 миллионов, подытоги составляют 224 млн руб. для мультфильма, 468 млн руб. для киберпанка и 72 млн руб. для старпёрской комедии.
Что касается грядущих выходных, то у нас, в отличие от заокеанского проката, вторая половина апреля не будет отдана целиком на откуп «Форсажу» — его будет догонять очередная отечественная «Кухня», на двоих они и попробуют собрать этак полмиллиарда. Следите за нашими обзорами.
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