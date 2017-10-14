Слово главвреду: бегство мистера Быкова, «Матильда» и Фонд кино

Режиссёр Быков: на свободу с чистой совестью

Любопытный казус на фоне западной волны вайнштейнофобии случился в наших весях с режиссёром Юрием Быковым. Многие знают Быкова-киношника, автора таких фильмов про борьбу с бездушной Системой как «Дурак» и «Майор», куда меньше ассоциируют его с сериалами «Инкассаторы» и «Метод», то есть таким, вполне себе традиционным кинопродуктом «про ментов». И вот выходит на «Первом» новый сериал (снятый, к слову, ещё год назад, и почему-то выпущенный к столетию Октября) под названием «Спящие» (не путать с одноимённым сериалом про маньяка и картины на НТВ). Синопсис таков (простите за длинную цитату):

Спящие (спящие агенты) — агенты, глубоко инкорпорированные в структуру противоположных сил. Вербуются до того, как получают доступ к закрытой информации, иногда даже до того, как начинают работать в той сфере, которая интересует вербующую сторону. Их часто вербуют «на вырост». Действие проиcходит в Москве в июне 2013 года накануне больших геополитических событий и потрясений, которые, в результате, изменят дальнейшую жизнь мира.

Интернет-аудитория, к которой, как считается, у нас в стране мало кто прислушивается, узрев на горизонте подобное кино, слегка офигел от того, что режиссёром там — тот самый Быков, и начал задавать ему в комментах неприятные вопросы. Мол, tovarisch, вы либо трусы наденьте, либо крестик снимите. Одно дело, когда Быков в интервью вДудю в притопом и прихлопом кается что профакапил съёмки «Времени первых» и потому больше не пойдёт в коммерческий кинематограф, не его это, совсем другое дело большой сериал с понятным государственническим уклоном, о котором что-то не то подумать просто невозможно, настолько там клейма негде ставить. Быков, ты ли это?

И вот наш реджи подумал-подумал, да и написал покаянное письмо , смысл которого сводится к тому, что он подвёл своих фанатов, недооценил свою роль в современном протестном движении, признаёт самозашквар и после завершения работы над фильмом «Завод» уходит в монастырь будет думать о своей жизни, посыпая голову пеплом. В комментариях под записью на стене как всегда фагготория пополам с апофигеем. Но юмор тут в том, что пресловутый «Завод» тоже кино с большим знаком вопроса, снова большая цитата:

Закрывают градообразующий завод. Владелец предприятия — олигарх Калугин — банкротит его, чтобы заключить выгодную сделку с иностранцами. Несколько тысяч рабочих остаются на улице без средств к существованию. Все смиренно принимают эту участь, и только пятеро отчаянных мужиков решают отстоять свое и взять хозяина в заложники, чтоб требовать с него деньги. Вожак работяг — Седой, воевавший и раненый в горячей точке, — вместе с товарищами вступает в смертельную схватку с опричником олигарха Туманом и его группой спецов за жизнь Калугина. Исход боя решит, кто прав — богатые или бедные.

Ну вы поняли. Уралвагонзавод против кровавых олигархов. Ничего не напоминает? Опять прокрался кровавый Вайнштейн зачёркнуто Голдстейн. Это из «1984». Ну правильно, чо, ведь в том что творится за окном, виноват покойный Березовский и примкнувший к нему отсидент Ходорковский. Вот такой кинематограф. В интервью Медузе Быков сказал так: «Я знаком с реакцией большинства интернет-аудитории и мне показалось, что они рассматривают меня как предателя моих предыдущих картин». Как бы товарищу Быкову после такого фильма и вовсе не пришлось полОжить партбилет на стол.

«Матильда»: казнить нельзя помиловать

С самого начала всей этой истории с «Матильдой» мы старались воздерживаться от комментариев на эту тему, и ограничивались сухими констатациями там, где был совершенно явный инфоповод, а не очередное интервью полоумной депутатши, выходящей с портретом Николая II на «Бессмертный полк». Главная драма вокруг фильма (она же главная комедия) состоит в том, что игра была равна, играли два говна: и на стороне спонсоров фильма Учителя, и на стороне его противников выступают одинаково кондовые «государственники», только из разных клубов по интересам. Да и сам фильм — это такая верноподданнейшая костюмированная мулька, что клейма негде ставить. Такой себе «Сибирский цирюльник» вид сбоку.

Однако когда одни орлы начали жечь кинотеатры, а другие отказываться в связи с этим фильм показывать, это уже нельзя было проигнорировать. И вот, буквально вчера случилось две новости: тандем «Синема-парк — Формула кино» объявил, что показ фильма в его залах всё-таки состоится, а это каждый шестой зал страны. Но, с другой стороны, все без исключения телеканалы либо отказали «Матильде» в рекламе, либо вернули уже полученные деньги по уже подписанным ранее рекламным контрактам. А чуть ранее прошла новость о том, что, цитирую «противник "Матильды" перестал быть главой Общественного совета Минкультуры». В этом видится вся наша современная действительность, чёрное и белое не называть, да и нет не говорить, трусы не надевать, крестик не снимать, через запятую призывать прокуратуру разобраться и с «Христианским государством», требующим запрета фильма, и с Минкультом, не отвечающим на это требование взаимностью.

Государственная шизофрения цветёт и пахнет на наших глазах даже в таком вроде бы простом и незамысловатом кейсе, взаимоисключающие параграфы рвут шаблоны на глазах у изумлённой публики, и мы в этом всём вынуждены как-то существовать, пытаясь удержаться в рамках психического здоровья. И со временем это становится всё сложнее.

Фонд кино: всё идёт по плану

Если кто не в курсе, есть у нас такой Фонд кино, который распределяет всякие субсидии, господдержку и прочие гранты на апгрейд региональных кинотеатров. В общем, отвечает на делёжку госбабла, помимо которого у нас в кино денег считайте что нет. И вокруг этого Фонда кино идёт многолетняя борьба за контроль — минкульт в лице министра Мединского считает, что Фонд надо срочно реформировать, считай, отобрать у него все полномочия по принятию решений, оставив лишь механическую функцию бухгалтерского толка. Началось это всё давным давно, когда в 2013 году из состава Попечительского совета ФК выкинули Мединского, назначив нынешнего его председателя Владимира Толстого, плюс всё это накладывается на затяжное личное противостояние Мединского и исполнительного директора ФК Антона Малышева, которое выливается порой в гротескные формы. Например недавно заместитель председателя общественного совета при Минкульте, Николай Бурляев выступил с предложением об изменении состава экспертного совета Фонда кино, куда предложил включить «представителей социально значимых профессий, в том числе педагогов, врачей, духовенство, представителей правоохранительных органов». А то мол, чо там одни режиссёры да продюсеры сплошные.

Плюс, кто помнит, совсем недавно из всё того же многострадального попечительского совета со скандалом вышел Никита Михалков, возмущённый тем, что в него протащили Наталью Тимакову, пресс-секретаря Медведева, зато в него пообщяли включить... Алексея Учителя, см. выше. То есть страсти там под ковром кипят нешуточные, какие-то бульдоги грызутся, расстановка сил постоянно меняется, шутка ли, делёжка миллиардных сумм проходит мимо! Нам же обо всём этом приходится судить исключительно по летящим клочьям шерсти и шальным пиар-выплескам.

Вот например, новость от 12 октября: «Большую часть аудитории в российских кинотеатрах сегодня составляют люди в возрасте от 30 до 35 лет, об этом сообщил советник президента РФ по культуре и глава попечительского совета Фонда кино Владимир Толстой. По его словам, за последние годы количество подростков в отечественных кинотеатрах сократилось в два раза. В то же время, люди в возрасте от 30 до 35 лет наиболее активно посещают кинотеатры». Вывод? Наша телевизионная машина успешно работает на свою аудиторию. А молодёжь уже не только телек не смотрит, но и в кино не ходит, зачем им гуталин.

Или другая цитата оттуда же: «цели, которые были определены в 2010 году, практически достигнуты». По прогнозам Толстого, к концу года стоит ожидать 20%-ную долю зрителей российских картин к концу года. В абсолютных показателях отечественное кино стабильно смотрит свыше 30 млн зрителей — в 2016 году на российские фильмы пришло 35,2 млн человек, а в 2017-м должно оказаться даже более 40 млн человек. Ориентация прежде всего на поддержку отечественных мэйджоров, по мнению Толстого, также себя полностью оправдала. «Сегодня компании-лидеры обеспечивают стабильность развития отечественного кинопроизводства, создают устойчивую базу для всего кинопроцесса в стране», — отметил председатель Попечительского совета.

Так, погодите, что же это за великолепные образчики отечественного кино, наш так сказать вклад в мировую культуру, которым мы по праву гордимся? Открываем статистику того же Фонда кино (она кстати стала не так давно почти совсем приличной, раньше туда было без противогаза лучше не заходить) и видим: «Притяжение» (1,1 млрд руб.), «Три богатыря и морской царь» (800 млн руб.), «Время первых» (600 млн руб.), «Гоголь. Начало» (500 млн руб.). Всё, начался уже полный трэш вроде «Защитников». Это всё? Это вся ваша ставка на «отечественных мэйджоров», это ваш аргумент в пользу окончательно грядущего следующем году малокартинья?

Знаете, о чём в голос жалуются все без исключения региональные кинотеатры, получившие судсидию по программе кинофикации малых городов? На то, что вменённую им под страхом лютых штрафов пятидестипроцентную долю отечественных фильмов практически невозможно выполнить, ведь на отечественные фильмы даже в регионах никто не хочет идти, а прокатчики ещё и требуют от кинотеатра минимальное обеспечение — предоплату за копию, ниже которой кинотеатр будет должен по сути доплатить из своего кармана, если зритель не придёт. Приходится показывать очередной мультсборник, который обеспечения не требует. Вот так достигается искомая красивая отчётность.

И знаете, что отвечает нам вся эта братия? Вот вам последняя на сегодня цитата:

У нас теперь уже нет возможности не дать ответы на эти вопросы. Естественно, мы должны будем провести консультации и в Правительстве, и с Министерством культуры, понять, что из предложенного возможно, а что по каким-то объективным причинам невозможно, и совершенно четко и однозначно индустрии сказать: это да, а про это — забудьте.

Ни добавить, ни отнять. Искренне ваш, Главвред.

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