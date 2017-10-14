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Слово главвреду: бегство мистера Быкова, «Матильда» и Фонд кино
Режиссёр Быков: на свободу с чистой совестью
Любопытный казус на фоне западной волны вайнштейнофобии случился в наших весях с режиссёром Юрием Быковым. Многие знают Быкова-киношника, автора таких фильмов про борьбу с бездушной Системой как «Дурак» и «Майор», куда меньше ассоциируют его с сериалами «Инкассаторы» и «Метод», то есть таким, вполне себе традиционным кинопродуктом «про ментов». И вот выходит на «Первом» новый сериал (снятый, к слову, ещё год назад, и почему-то выпущенный к столетию Октября) под названием «Спящие» (не путать с одноимённым сериалом про маньяка и картины на НТВ). Синопсис таков (простите за длинную цитату):
Спящие (спящие агенты) — агенты, глубоко инкорпорированные в структуру противоположных сил. Вербуются до того, как получают доступ к закрытой информации, иногда даже до того, как начинают работать в той сфере, которая интересует вербующую сторону. Их часто вербуют «на вырост». Действие проиcходит в Москве в июне 2013 года накануне больших геополитических событий и потрясений, которые, в результате, изменят дальнейшую жизнь мира.
Интернет-аудитория, к которой, как считается, у нас в стране мало кто прислушивается, узрев на горизонте подобное кино, слегка офигел от того, что режиссёром там — тот самый Быков, и начал задавать ему в комментах неприятные вопросы. Мол, tovarisch, вы либо трусы наденьте, либо крестик снимите. Одно дело, когда Быков в
И вот наш реджи подумал-подумал, да и
Закрывают градообразующий завод. Владелец предприятия — олигарх Калугин — банкротит его, чтобы заключить выгодную сделку с иностранцами. Несколько тысяч рабочих остаются на улице без средств к существованию. Все смиренно принимают эту участь, и только пятеро отчаянных мужиков решают отстоять свое и взять хозяина в заложники, чтоб требовать с него деньги. Вожак работяг — Седой, воевавший и раненый в горячей точке, — вместе с товарищами вступает в смертельную схватку с опричником олигарха Туманом и его группой спецов за жизнь Калугина. Исход боя решит, кто прав — богатые или бедные.
Ну вы поняли. Уралвагонзавод против кровавых олигархов. Ничего не напоминает? Опять прокрался кровавый Вайнштейн зачёркнуто Голдстейн. Это из «1984». Ну правильно, чо, ведь в том что творится за окном, виноват покойный Березовский и примкнувший к нему отсидент Ходорковский. Вот такой кинематограф. В
«Матильда»: казнить нельзя помиловать
С самого начала всей этой истории с «Матильдой» мы старались воздерживаться от комментариев на эту тему, и ограничивались сухими констатациями там, где был совершенно явный инфоповод, а не очередное интервью полоумной депутатши, выходящей с портретом Николая II на «Бессмертный полк». Главная драма вокруг фильма (она же главная комедия) состоит в том, что игра была равна, играли два говна: и на стороне спонсоров фильма Учителя, и на стороне его противников выступают одинаково кондовые «государственники», только из разных клубов по интересам. Да и сам фильм — это такая верноподданнейшая костюмированная мулька, что клейма негде ставить. Такой себе «Сибирский цирюльник» вид сбоку.
Однако когда одни орлы начали жечь кинотеатры, а другие отказываться в связи с этим фильм показывать, это уже нельзя было проигнорировать. И вот, буквально вчера случилось две новости: тандем «Синема-парк — Формула кино» объявил, что показ фильма в его залах всё-таки состоится, а это каждый шестой зал страны. Но, с другой стороны, все без исключения телеканалы либо отказали «Матильде» в рекламе, либо вернули уже полученные деньги по уже подписанным ранее рекламным контрактам. А чуть ранее прошла новость о том, что, цитирую «противник "Матильды" перестал быть главой Общественного совета Минкультуры». В этом видится вся наша современная действительность, чёрное и белое не называть, да и нет не говорить, трусы не надевать, крестик не снимать, через запятую призывать прокуратуру разобраться и с «Христианским государством», требующим запрета фильма, и с Минкультом, не отвечающим на это требование взаимностью.
Государственная шизофрения цветёт и пахнет на наших глазах даже в таком вроде бы простом и незамысловатом кейсе, взаимоисключающие параграфы рвут шаблоны на глазах у изумлённой публики, и мы в этом всём вынуждены как-то существовать, пытаясь удержаться в рамках психического здоровья. И со временем это становится всё сложнее.
Если кто не в курсе, есть у нас такой Фонд кино, который распределяет всякие субсидии, господдержку и прочие гранты на апгрейд региональных кинотеатров. В общем, отвечает на делёжку госбабла, помимо которого у нас в кино денег считайте что нет. И вокруг этого Фонда кино идёт многолетняя борьба за контроль — минкульт в лице министра Мединского считает, что Фонд надо срочно реформировать, считай, отобрать у него все полномочия по принятию решений, оставив лишь механическую функцию бухгалтерского толка. Началось это всё давным давно, когда в 2013 году из состава Попечительского совета ФК выкинули Мединского, назначив нынешнего его председателя Владимира Толстого, плюс всё это накладывается на затяжное личное противостояние Мединского и исполнительного директора ФК Антона Малышева, которое выливается порой в гротескные формы. Например недавно заместитель председателя общественного совета при Минкульте, Николай Бурляев выступил с предложением об изменении состава экспертного совета Фонда кино, куда предложил включить «представителей социально значимых профессий, в том числе педагогов, врачей, духовенство, представителей правоохранительных органов». А то мол, чо там одни режиссёры да продюсеры сплошные.
Плюс, кто помнит, совсем недавно из всё того же многострадального попечительского совета со скандалом вышел Никита Михалков, возмущённый тем, что в него протащили Наталью Тимакову, пресс-секретаря Медведева, зато в него пообщяли включить... Алексея Учителя, см. выше. То есть страсти там под ковром кипят нешуточные, какие-то бульдоги грызутся, расстановка сил постоянно меняется, шутка ли, делёжка миллиардных сумм проходит мимо! Нам же обо всём этом приходится судить исключительно по летящим клочьям шерсти и шальным пиар-выплескам.
Вот например, новость от 12 октября: «Большую часть аудитории в российских кинотеатрах сегодня составляют люди в возрасте от 30 до 35 лет, об этом сообщил советник президента РФ по культуре и глава попечительского совета Фонда кино Владимир Толстой. По его словам, за последние годы количество подростков в отечественных кинотеатрах сократилось в два раза. В то же время, люди в возрасте от 30 до 35 лет наиболее активно посещают кинотеатры». Вывод? Наша телевизионная машина успешно работает на свою аудиторию. А молодёжь уже не только телек не смотрит, но и в кино не ходит, зачем им гуталин.
Или другая цитата оттуда же: «цели, которые были определены в 2010 году, практически достигнуты». По прогнозам Толстого, к концу года стоит ожидать 20%-ную долю зрителей российских картин к концу года. В абсолютных показателях отечественное кино стабильно смотрит свыше 30 млн зрителей — в 2016 году на российские фильмы пришло 35,2 млн человек, а в 2017-м должно оказаться даже более 40 млн человек. Ориентация прежде всего на поддержку отечественных мэйджоров, по мнению Толстого, также себя полностью оправдала. «Сегодня компании-лидеры обеспечивают стабильность развития отечественного кинопроизводства, создают устойчивую базу для всего кинопроцесса в стране», — отметил председатель Попечительского совета.
Так, погодите, что же это за великолепные образчики отечественного кино, наш так сказать вклад в мировую культуру, которым мы по праву гордимся? Открываем
Знаете, о чём в голос жалуются все без исключения региональные кинотеатры,
И знаете, что отвечает нам вся эта братия? Вот вам последняя на сегодня цитата:
У нас теперь уже нет возможности не дать ответы на эти вопросы. Естественно, мы должны будем провести консультации и в Правительстве, и с Министерством культуры, понять, что из предложенного возможно, а что по каким-то объективным причинам невозможно, и совершенно четко и однозначно индустрии сказать: это да, а про это — забудьте.
Ни добавить, ни отнять. Искренне ваш, Главвред.
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