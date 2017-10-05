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Comic Con Russia 2017: фоторепортаж

Новости коротко: «Малефисента 2», «Веном», «Гамбит», «Форсаж 9» и Николь Кидман

Киноблог » Вести с полей » 05 октября 2017, 11:03:40
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Николь Кидман

Николь Кидман объявила, что продолжает придерживаться собственного стремления больше сниматься у женщин-режиссёров, и вот очередной заход этой драмы: Николь снимется в главной роли триллер-детектива Карин Кусамы («Эон Флакс», «Тело Дженнифер») «Разрешитель», где актриса сыграет главную роль лос-анджелесского полицейского под прикрытием, которая внедряется в банду религиозных фанатиков в глубине Калифорнийской пустыни, в конце концов вступая в сложную игру с лидером банды, причём всё это завязано на прошлое героини.

На феминистическом фронте есть и другие новости. Так «Веном» с Томом Харди в главной роли, запланированный на осень 2018 года, расширил список авторов, к нему присоединилась сценаристка в лице Келли Марсел. известная своим сценарием «50 оттенков серого». К проекту также присоединилась актриса Дженни Слейт.

Далее студия «Дисней» начала переговоры с Хоакимом Роннингом, снявшим «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». Студия хочет видеть норвежского постановщика в режиссёрском кресле сиквела «Малефисенты» с Анджелиной Джоли, которая вернётся в образе рогатой волшебницы.

Ну и вполне маскулинная новость: по заокеанской прессе ходят слухи, что студия «Фокс» хочет заполучить Дэниела Крейга на роль бессмертного злодея мистера Синистера в готовящейся адаптации комиксов «Гамбит». Ченнинг Татум по-прежнему прикреплен к проекту и должен сыграть главную роль, а вот режиссёр его до сих пор официально не назначен, а над сценарием уже успели поработать три разных человека.

Наконец, студия «Юнивёрсал» передвинула выпуск «Форсажа 9» на 2020 год, видимо, тоже из-за проблем со сценарием, вряд ли дело стало за согласием Дизеля. А к двадцатому году, как говорится, или ишак, или падишах.

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