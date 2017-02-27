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Новости коротко: «Гамбит», Галь Гадот и «Тени»
На фоне неприятностей, связанных с волной вайнштейнофобии творческий тандем Бена Аффлека и Мэтта Дэймона не унывает и продолжает бомбардировать общественность своими дальнейшими планами. Совсем недавно Дэймон и Аффлек заявили о готовности спродюсировать сериал «Город на холме», посвящённый криминальной обстановке в Бостоне 1990-х годов, и вот новый проект на похожую тематику: лента «Тени» о первых бостонских агентах под прикрытием. В основу ляжет статья, опубликованная в издании Boston Globe. В ней рассказывается о том, как в 1840-х в Бостоне мэр дал добро на формирование специального отряда, в котором служащие правопорядка никак бы не выделялись среди обывателей, сотрудничали с осведомителями и работали под прикрытием. Сценарий картины напишет Крис Бремнер. Бен Аффлек, Мэтт Дэймон и Дженнифер Тодд спродюсируют ленту.
Звезда «Чудо-женщины» Галь Гадот ведет переговоры об участии в новой картине Джастина Курцеля («Кредо убийцы») «Руины». По сюжету это будет триллер о мести бывшим эсэсовцам в послевоенной Германии в стиле «Ярости». Съемки фильма стартуют в начале 2018 года.
Многострадальный «Гамбит», спин-офф франшизы «Люди Икс» про вора-мутанта с Ченнингом Татумом в главной роли, снова сдвинулся с мёртвой точки. Студия Fox объявила, что картина выйдет 14 февраля 2019 года, в день святого Валентина, как «Дэдпул» в своё время. Съёмки возглавит режиссёр Гор Вербински, сценарий напишет Джошуа Зитумер («Робокоп»). Ранее Fox предлагали режиссёрское кресло массе постановщиков, от Даррена Аронофски до Гарета Эванса («Рейд»). Некоторое время к ленте были приписаны Даг Лиман и Руперт Уайатт, но оба режиссёра в итоге покинули проект.
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