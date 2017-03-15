Новая «Матрица» и Спилберг для «Эппл»

Сценарист комментирует перезагрузку «Матрицы»

С тех пор как в марте «Ворнеры» объявили о начале разработки перезапуска «Матрицы», о проекте не было ничего слышно, и вот вчера назначенный на проект сценарист Зак Пенн, известный прежде всего своими сторилайнами к марвеловским хитам, наконец расщедрился какой-то информацией о состоянии дел.

В своём твиттере он опубликовал серию постов, из которых следует, что да, проект всё ещё в работе, но нет, он ещё толком никуда не продвинулся, так что даже о возможном кастинге говорить рано, и да, это не будет прямое продолжение трилогии Вачовски, но нет, это не будет ни ребут, ни спин-офф. Пенн ссылается на проект «Аниматрица», чтобы было понятнее, о чём именно идёт речь. Скорее всего, это означает, что разрабатываемый Пенном драфт действует в той же вселенной, но является некоей параллельной историей из жизни «человеческих батареек» в виртуальной реальности. Разумно предположить, что имена Нео и агента Смита могут где-нибудь мелькнуть, но не более того. Впрочем, всё ещё может сто раз поменяться. Или вообще отмениться, что вряд ли, поскольку такой жирный франчайз в наше время тотального кризиса идей просто так в покое не оставят.

Спилберг поможет Apple снять их первый сериал

Стивен Спилберг выступит исполнительным продюсером первого оригинального телесериала, созданного корпорацией Apple. Этим проектом станет продолжение легендарного фантастического сериала «Удивительные истории», снятого в середине 80-х годов по идее Спилберга.

Оригинальный сериал, состоящий из 2 сезонов и 45 серий, выходил на канале NBC с 1985-го по 1987 год. Каждая серия представляла собой отдельный эпизод с фантастическим сюжетом. В свое время истории для этого проекта снимали Мартин Скорсезе, Дэнни де Вито, Роберт Земекис, Клинт Иствуд и другие именитые режиссёры. Будет ли эта концепция сохранена в проекте «Эппл», пока не известно.

Корпорация и продюсеры проекта планируют снять 10 эпизодов. Бюджет каждой серии новых «Удивительных историй» составит около $5 млн. Всего же на производство подобного контента Apple заложила в бюджет около $1 млрд.

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