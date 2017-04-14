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Каннский кинофестиваль ужесточает правила из-за онлайн-видеосервисов
Новости » Фестивали Каннский кинофестиваль, 11 мая 2017, 13:47:01
Каннский кинофестиваль объявил об ужесточении правил для кинопроектов, желающих попасть в его конкурсную программу. Начиная с 2018 года, в борьбу за главные призы фестиваля смогут вступать лишь те кинокартины, которые намерены выходить в кинотеатральный прокат на территории Франции. Это решение пролоббировано представителями французского кинопрокатного бизнеса, у которых вызвало большое раздражение заметное присутствие в конкурсных программах этого года фильмов крупных онлайн-видеосервисов вроде Netflix и Amazon.
Исключать из основного конкурса 2017 года фильмы «Окча» и «История семьи Мейровиц» производства Netflix не будут, несмотря на давление кинотеатрального лобби. Netflix не намерен выпускать эти фильмы на большие экраны, и представители кинопрокатного бизнеса воспринимают это как потенциальную потерю прибыли (особенно в том случае, если проекты получат награды).
Традиционный кинопрокат картин Netflix во Франции невозможен из-за особенностей местного законодательства, идущего вразрез с бизнес-моделью интернет-компании. Дело в том, что здесь права на онлайн-продажу картины через периодическую подписку (модель Netflix) не могут открываться раньше, чем через 36 месяцев со дня выпуска фильма в прокат. Таким образом, если бы Netflix решился на кинопрокат своих проектов во Франции, он не смог бы показывать их у себя в онлайн-кинотеатре в ближайшие полтора года. За это время ленты, скорее всего, оказались бы доступны в пиратских сетях для свободного скачивания.
Решение администрации Каннского кинофестиваля фактически вычеркивает все будущие оригинальные кинопроекты популярных игроков онлайн-дистрибуции из числа участников киносмотра. Теперь фестивальное будущее онлайн-видеосервисов зависит от того, как поведут себя другие кинофестивали класса A: прежде всего Берлинский и Венецианский.
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/05/11/3720.shtml
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