Новые проекты Люка Бессона и Сильвестра Сталлоне

Люк Бессон вернётся к экшн-фильмам

После провала «Валериана», который не разорил продюсерскую компанию Люка Бессона только потому, что предпродажи прав на прокат по миру заранее превысили расходы на производство, продюсеру, сценаристу и режиссёру ничего не оставалось как вернуться к тому жанру, который для него остаётся успешным — к экшн-боевикам со скромным бюджетом в $25-35 миллионов. А именно, Lionsgate и EuropaCorp в ноябре запускают в производство очередной «именной» фильм Бессона «Анна».

Про сюжет фильма пока ничего не известно, но в главной роли там снимется Саша Лусс, знакомая нам по роли инопланетной принцессы в «Валериане», а звёздный состав включит Хеллен Миррен, Люка Эванса и Киллиана Мёрфи. Дата релиза пока не назначена.

Кроме того, Бессон уже написал сценарий сиквела «Люси» со Скарлетт Йоханссон, которая три года назад при бюджете в сороковник собрала по миру почти полмиллиарда. Теперь EuropaCorp активно занимается разработкой продолжения, хотя дата начала съёмок пока не известна, как и то, вернётся ли Бессон туда в качестве режиссёра.

Сильвестр Сталлоне станет режиссёром «Крида 2»

Сильвестр Сталлоне в своём твиттере заявил , что официально становится продюсером и режиссёром сиквела боксёрского экшна «Крид». Вышедший два года назад фильм был официальным спин-оффом серии о Рокки Бальбоа, однако в нём Сталлоне играл лишь роль второго плана, и не участвовал даже в написании сценария. Как мы помним, в оригинальной серии Сталлоне был именно что в первую очередь сценаристом и режиссёром, и «Рокки 3» и 4 до сих пор остаются самыми коммерчески успешными фильмами в неактёрской карьере Слая, даже первые «Неудержимые» собрали в прокате меньше, а с учётом инфляции разница вообще колоссальная.

«Крид» при бюджете в $35 млн сумел собрать по миру $173 млн, но главное — приобрёл свой успех у фанатов жанра, а исполнитель главной роли Майкл Б. Джордан стал популярным у киноманов, простивших ему зашквар в «Фантастической четвёрке». Так что возвращение последнего в роли боксёра Адониса и официальное включение «Крида» в канон «вселенной Рокки» — это то, что должно было рано или поздно случиться, а вот Слай в качестве реджи — это приятная неожиданность.

Съёмки сиквела официально начнутся в следующем году, на следующий же год назначена и дата релиза, скорее всего, как и в случае оригинала, это будет конец ноября.

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