Слово главвреду: Вайнштейн, Скорсезе и «Сделано в Америке»

Страсти по Вайнштейну

Скандал вокруг сексуального харрасмента со стороны Харви Вайнштейна не только не утихает, но продолжает разгораться с каждым днём. Уже сейчас понятно, что одним увольнением продюсера дело не ограничится. То, что началось со статьи в New York Times, и заключалось в частных обвинениях со стороны актрис Роуз Макгоун и Эшли Джадд в том, что Вайнштейн обещал им продвижение в карьере в обмен на сексуальные удовольствия, за прошедшие дни переросло в массовую кампанию, где обвинений уже десятки, в том числе в изнасиловании, по «делу товарища Вайнштейна» уже высказались буквально все традиционные спикеры виртуального голливудского «женского профсоюза» от Мерил Стрип по Лену Данхем включительно. Но если бы всё в итоге ограничилось одним увольнением или разводом с женой (а уже дошло и до этого), то это так и оставалось бы частной историей, тем более что даже в суд, похоже, никто идти не собирается, а это в стране судебных тяжб по малейшим поводам как правило означает ну полную дутость обвинений. Однако нет, волна хейта только продолжает нарастать, и уже перебросилась с конкретной персоны на всё вокруг.

И «Вайнштейн кампани» срочно собираются переименовывать, и «Амазон» скоропостижно пересматривает свои продюсерские планы по сотрудничеству с компанией, отменяя уже второй совместный сериал, и к владельцу «Мирамакса» компании «Дисней» уже летят телеграммы, мол, знало ли руководство мэйджора о неподобающем поведении товарища Вайнштейна в момент покупки «Мирамакса»?

Но круче всего, конечно, происходит на личном фронте, то есть в публичной твиттер-переписке. Джадд и Макгоун написали буквально каждому, кто хоть раз работал с братьями Вайнштейн (сами братья уже успели по этому поводу публично поцапаться), ты чо, мол, молчишь, каково это, брать кровавые деньги у проклятого Вайнштейна? Особенно досталось при этом Бену Аффлеку, Мэтту Дэймону, Джорджу Клуни, Квентину Тарантино, Кевину Смиту и Сету Рогену, то есть людям, которые непосредственно должны старине Харви за немалую помощь в их личных карьерах. А те из них, что предпочитали отмолчаться или высказывались слишком сдержанно, тут же получали за воротник такую волну хейта, что мама не горюй. В общем, почитайте . Причём главная застрельщица этой охоты на ведьм Роуз Макгоун так преуспела в своих стараниях, что вчера вечером её твиттер был успешно засуспенжен за нарушения правил сервиса, в результате чего весь дискурс поспешил перекинуться в инстаграм, а администрация твиттера тут же была обвинена в том, что вы, мол, Трампа не баните, а с жертвами харрасмента воюете.

Хуже всего в этой истории досталось братьям Аффлекам. Кейси припомнили давнюю историю с двумя обвинениями в домогательстве, когда тот пошёл на досудебное соглашение с обвинительницами, а Бену, соответственно, ещё более давнюю историю, где он на передаче MTV в 2003 году кого-то там якобы пощупал за грудь . Или случайно прикоснулся, или вообще показалось. Ну вы поняли. Аффлек, не будь дурак, сразу поспешил на всякий случай извиниться, но хейт уже было не остановить, так что если завтра сменят актёра Бэтмана, вы знаете, кого благодарить. Некую Хиллари Бёртон.

В общем, закругляясь, сделаем вывод. Голливуд — это вообще такой рассадник непотребства и всегда таковым был. Делать вид, что Харви Вайнштейн ничего такого не делал, глупо, потому что он это явно делал, о чём знали все, хотя бы потому что так в общем тоже делали практически все. Надо ли такому потакать? Наверное, нет. Надо ли по этому поводу устраивать охоту на ведьм? Наверное, тоже не слишком разумно. Потому что пока всё выглядит как пожар в публичном доме, все бегают, истерят, размахивают грязным бельём и прыгают из окон. Но на выходе будет лишь одно — сгоревший публичный дом. А Роуз Макгоун и Эшли Джадд останутся на этом пепелище гордыми победительницами кровавого Вайнштейна. Потому что походу этот ящик Пандоры уже не закрыть.

Скорсезе и рейтинги

Кто не в курсе, за океаном кризис. Голливуд уже третий сезон подряд (а кто-то скажет, что уже который год) не выпускает ничего стоящего. Помимо горы комиксов, смотреть нечего, число проданных билетов падает, но в этом году, когда были последовательно пробиты несколько антирекордов, а единственным заметным достижением является унылота по имени «Оно», всё стало настолько очевидно даже большим голливудским боссам, что начались поиски виновных. И они немедленно были найдены — это, господа, только не смейтесь, рейтинги фильмов!

Эта канитель тянется уже некоторое время, постоянно выходят какие-то мутные исследования, которые показывают что вот, смотрите, между рейтингом «Роттен томатос», «Иэмдебе» и «Синемаскор» нет никакой корреляции, а все они, в свою очередь, ну никак не влияют на сборы. Тут важно отметить, что это правда, и это известно любому, кто хоть раз в них заглядывал, и все три никак не соотносятся ни с финансовыми, ни с художественными качествами конкретного фильма. Ну и что, спросите вы, а вот что.

На днях Мартин Скорсезе накатал огромную колонку , общий смысл которой сводится к тому, о чём мы всегда говорили — кинокритика не заключается в расставлянии звёздочек под тремя абзацами текста, что есть святая правда, поэтому мы у себя в редакции так никогда не делаем, но вывод из всего текста делается неожиданный: «Хорошие фильмы настоящих кинематографистов существуют не для разбора, потребления и не могут быть моментально поняты. Они даже могут не нравиться. Они существуют, потому что человек за камерой должен был их сделать». То есть, иными словами — жрите, что дают, и скажите спасибо. Ну, приехали.

Тут важно отметить, что послужило поводом для этой отповеди. Независимый сервис замера зрительских симпатий «Синемаскор» в кои-то веки поставил фильму в лице картины «мама!» не традиционные «пять с минусом или четыре с плюсом», как он делает всегда и почему на самом деле это всё бесполезно, а жирный кол. Внезапно. И тут у нашего мэтра бомбануло.

И, как говорится, не на пустом места, в Голливуде давно уже ведутся разговоры, мол, пресса не нужна, её задача — работать каналом светских новостей и бесплатного пиара, а их дурацкие рецензии всё равно никто не читает, вообще отменить все пресс-показы, как это происходит на телевидении или в обобщённом «нетфликсе», как говорится, достаточно трейлера и графика релизов. Кто в этом споре прав, покажет время, пока же мы имеем что имеем, смотреть в кино нечего, даже касательно новостей — за две недели, если выкинуть всего Трампа и всего Вайнштейна, останется горстка выпусков об очередных римейках-перезапусках. И всё. Так умирает индустрия. Но виноваты в этом не критики, и не рейтинги, а киноделы. Зеркало пусть каждый из продюсеров купит себе сам и смотрится в него хоть до морковкина заговенья.

Прокачено в России

Есть такой фильм «Сделано в Америке». Режиссёр Даг Лиман, в главной роли Том Круз. За океаном стартовал скромно. Несмотря на название, заокеанскими блогерами назван чуть не самым критически к Америке настроенным фильмом сезона, байопик с элементами комедии, про борьбу с наркокартелями. В общем, как раз то, чего так не хватает нашим кинотеатрам посреди оголённого межсезонного проката. И ни малейшего повода для скандала. Но скандал внезапно нарисовался.

Для начала, профильное издание «Бюллетень кинопрокатчика» разразилось следующим анонсом: «Релизу пришлось столкнуться с несколькими проблемами. Сначала картина лишилась формата IMAX, а затем её в свою сетку не поставила крупная киносеть, что лишает проект большой доли рынка». По факту же всё выглядит так — самые крупные онлайн-платформы в последний момент вообще убирают фильм со своих главных страниц, неназванная БК киносеть, судя по всему, это кинопрокатный монстр «Синема-парк — Формула кино», в залах которого фильм, судя по всему, не идёт вообще, сам прокатчик «Юнивёрсал» на наш запрос отмалчивается, хотя сам выход фильма не отменён, но мы уже сталкивались с подобными внезапными отменами, и все они так или иначе имели причиной... отечественные премьеры.

Да, сегодня стартует «Салют-7», на который очень рассчитывает отчаянно борющийся за красивую отчётность минкульт (хотя в апреле он и предпочёл поддержать «Время первых»), и выводы напрашиваются сами собой. Тем более, что «Сделано в Америке» и без того ранее было отложено, чтобы не конкурировать с «Крымом». Какой мы делаем из этого вывод? Правильно, ручное управление прокатом дошло до очередной степени маразма, с чем нас всех и поздравляю.

Искренне ваш, Главвред.

PS: Подписывайтесь на наш анонимный наофициальный телеграм-канал «Мы ругаем» . Там много интересного!

Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/10/12/5342.shtml

Написать комментарий:

Пседоним Заголовок Сообщение:



Смотрите также:

Также в блоге: